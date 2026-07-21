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Маздрашки отпадна на старта на турнир в Испания

  • 21 юли 2026 | 22:31
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Маздрашки отпадна на старта на турнир в Испания

Анас Маздрашки спечели първия сет, но отстъпи на испанеца Карлос Лопес Монтагуд с 6:3, 6:9(2), 6:3 в първия кръг на турнира в Дениа, който е с награден фонд 30 хиляди щатски долара. Надпреварата се провежда на клей.

Маздрашки записа пробив още в първия гейм на мача и постигна още два, за да затвори първия сет при 6:3. Във втория двамата си размениха по един брейк и стигнаха до решаваща част, в която българинът, с над 300 места зад съперника си в ранглистата, допусна четири грешки на собствен сервис и Монтагуд изравни резултата. 

Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите в Испания
Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите в Испания

В последния сет Маздрашки загуби подаването си във втория гейм и испанецът защити пробива, за да поведе с 3:0. Българският тенисист върна брейка в петия гейм, но Монтагуд постигна още един и затвори срещата на първи мачпойнт след два часа и 56 минути на корта. 

В следващия кръг Монтагуд ще срещне сънародника си Карлес Кордоба, който е със сходно място с Маздрашки в ранглистата на АТР. 

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