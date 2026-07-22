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Бивш защитник на Челси премина в клуб от Саудитска Арабия

  • 22 юли 2026 | 11:36
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Бивш защитник на Челси премина в клуб от Саудитска Арабия

Саудитският Неом официално обяви трансфера на защитника Маланг Сар, който пристига в клуба като свободен агент.

Бившият играч на Челси прекара последните два сезона в Ланс, с който стана сребърен медалист в Лига 1, но не поднови изтеклия си договор с клуба. Там бившият младежки национал на Франция изигра 62 мача. 27-годишният Сар е имал няколко оферти от европейски отбори, но въпреки това е предпочел да подпише с Неом, който завърши на осмото място в първия си сезон в елита на Саудитска Арабия.

Според Foot Mercato следващото ново попълнение на клуба ще бъде швейцарският национал Ремо Фройлер, който не удължи договора си с Болоня и така си тръгна от "Ренато Дал'Ара". Към 34-годишния полузащитник интерес проявяваше и гръцкият гранд Олимпиакос.

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