Саудитският Неом официално обяви трансфера на защитника Маланг Сар, който пристига в клуба като свободен агент.
Бившият играч на Челси прекара последните два сезона в Ланс, с който стана сребърен медалист в Лига 1, но не поднови изтеклия си договор с клуба. Там бившият младежки национал на Франция изигра 62 мача. 27-годишният Сар е имал няколко оферти от европейски отбори, но въпреки това е предпочел да подпише с Неом, който завърши на осмото място в първия си сезон в елита на Саудитска Арабия.
Според Foot Mercato следващото ново попълнение на клуба ще бъде швейцарският национал Ремо Фройлер, който не удължи договора си с Болоня и така си тръгна от "Ренато Дал'Ара". Към 34-годишния полузащитник интерес проявяваше и гръцкият гранд Олимпиакос.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google