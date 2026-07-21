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Арарат-Армения е близо до следващия кръг в пресявките на ШЛ, познат в България нападател отново впечатли

  • 21 юли 2026 | 21:57
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Арарат-Армения е близо до следващия кръг в пресявките на ШЛ, познат в България нападател отново впечатли

Арарат-Армения се наложи с 2:0 над гостуващия Шамрок Роувърс в първи мач от втория квалификационен кръг на Шампионска лига. Попаденията за арменците паднаха през втората част и бяха дело на Сандро Лима и Зидан Банжаки.

През първата част домакините не създадоха почти никакви положения, но с началото на второто полувреме вдигнаха оборотите и в 51-вата минута Сандро Лима откри резултата. 35-годишният бразилец се възползва от грешка в противниковата защита, финтира вратаря и насочи топката в мрежата.

В 65-ата минута на терена се появи бившият нападател на Локомотив (София) Карлос Франса. Той замени провалилия се в ЦСКА Жираир Шагоян и беше в основата на второто попадение. Бразилецът асистира на Банжаки за крайното 2:0 в 80-ата минута.

Франса се разписа и в предишния кръг на турнира. Той беше точен за успеха с 2:0 в домакинството на Рига ФК.

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