Арарат-Армения е близо до следващия кръг в пресявките на ШЛ, познат в България нападател отново впечатли

Арарат-Армения се наложи с 2:0 над гостуващия Шамрок Роувърс в първи мач от втория квалификационен кръг на Шампионска лига. Попаденията за арменците паднаха през втората част и бяха дело на Сандро Лима и Зидан Банжаки.

През първата част домакините не създадоха почти никакви положения, но с началото на второто полувреме вдигнаха оборотите и в 51-вата минута Сандро Лима откри резултата. 35-годишният бразилец се възползва от грешка в противниковата защита, финтира вратаря и насочи топката в мрежата.

В 65-ата минута на терена се появи бившият нападател на Локомотив (София) Карлос Франса. Той замени провалилия се в ЦСКА Жираир Шагоян и беше в основата на второто попадение. Бразилецът асистира на Банжаки за крайното 2:0 в 80-ата минута.

Франса се разписа и в предишния кръг на турнира. Той беше точен за успеха с 2:0 в домакинството на Рига ФК.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google