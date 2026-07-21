Футболист уринира и получи червен картон още преди началото на мача

Нападателят Микаел от бразилския футболен клуб Сан Жозе бе изгонен с червен картон още преди началото на двубоя срещу Сао Каетано за Копа Паулища, след като бе забелязан от главния съдия да уринира край резервната скамейка, съобщава Ройтерс.

"Той бе изгонен, защото напусна игрището, за да уринира в близост до резервната скамейка на отбора си преди началото на мача", пише реферът Густаво Оланда Соуса в официалния доклад след двубоя.

Micael, atacante que foi emprestado pelo Sport ao São José-SP, foi expulso antes mesmo de começar a partida.



Em súmula, o árbitro relatou o motivo: "por sair do campo de jogo para urinar ao lado do seu banco de reservas, antes do início da partida".



🎥: Ulisses TV pic.twitter.com/nfYsWnnKLI — NE45 (@NE45Minutos) July 20, 2026

След като Микаел, който играе под наем от Спорт Ресифе, бе отстранен преди началото на срещата, Сан Жозе имаше право да го замени в стартовите 11 и клубът го направи с Че Че. Той пък отбеляза първия гол за победа с 2:1, допълва БТА.

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