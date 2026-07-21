Будапеща домакинства на първото обновено световно първенство по шахмат

Нова ера в елитния шахмат започва през ноември, когато Будапеща ще бъде домакин на официалното пилотно издание на одобрения от ФИДЕ Total Chess World Championship Tour. Новаторското световно първенство, създадено от Norway Chess, има за цел да промени начина, по който най-добрите шахматисти се състезават, както и преживяването на феновете.

От 10 до 21 ноември 2026 г. водещите шахматисти и шахматистки в света, сред които и номер едно Магнус Карлсен, ще премерят сили в емблематичния хотел „Анантра Ню Йорк Палас“ в Будапеща. Те ще се състезават в блиц, ускорен шахмат и ускорен класически шахмат, за да бъде определен най-комплексният състезател в този спорт.

За разлика от традиционните турнири, които се фокусират върху една времева контрола, Total Chess World Championship Tour възнаграждава универсалността, постоянството и способността за адаптация.

Играчите ще бъдат подложени на изпитание чрез експлозивното темпо на блица, тактическата интензивност на ускорения шахмат и стратегическата дълбочина на ускорения класически шахмат. Общото им представяне във всички дисциплини ще определи крайния шампион. Форматът е създаден така, че да покаже всички измерения на елитния шахмат и същевременно да предложи по-динамично и увлекателно състезание за участниците, зрителите и телевизионните оператори.

Събитието в Будапеща ще бъде официалното пилотно издание на Total Chess World Championship Tour. То ще използва същия формат, правилник и структура на наградния фонд, които ще определят първия глобален сезон, започващ през март 2027 г. Тогава поредица от турнири в различни градове по света ще завърши с коронясването на световния шампион на ФИДЕ в комбинирания формат.

Главният изпълнителен директор на Total Chess Шел Мадланд заяви:

„Total Chess World Championship Tour е изграден върху едно просто убеждение – най-добрият шахматист в света трябва да бъде способен да се представя отлично във всеки формат на играта. Като обединяваме ускорения класически шахмат, ускорения шахмат и блица в едно първенство, създаваме по-пълноценно спортно изпитание и същевременно правим елитния шахмат по-вълнуващ и достъпен за феновете по света.

Будапеща е идеалният град, от който да започне това пътешествие. Като официално пилотно издание на тура събитието ще установи стандарта за световното първенство, което стартира през март 2027 г. Шахматното наследство тук е дълбоко, което превръща града в идеалното място за написването на следващата глава, преди турът да се отправи към различни градове по света.“

Президентът на ФИДЕ Аркадий Дворкович подчерта потенциала на тура да разшири глобалното влияние на шахмата и да привлече нова публика:

„Докато шахматът продължава да се развива, ролята на ФИДЕ е да приема иновациите, които укрепват нашия спорт, като същевременно уважава богатите му традиции. Total Chess World Championship Tour е естествена еволюция на съществуващите елитни състезания. Той отличава комплексния шахматист, като обединява високото майсторство в ускорения класически шахмат, ускорения шахмат и блица.

Убедени сме, че турът ще привлече нова публика, търговски партньори и по-голям медиен интерес, което ще ни помогне да разширим глобалното присъствие на шахмата. ФИДЕ се гордее с близкото си сътрудничество с Norway Chess и сме благодарни на унгарските си приятели, че ще бъдат домакини на първото официално пилотно събитие. Очакваме с нетърпение началото на тази нова глава в една от големите шахматни столици на Европа.“

Разположен в сърцето на унгарската столица, хотел „Анантра Ню Йорк Палас Будапеща“ осигурява подходяща обстановка за началото на състезание, изградено върху интелекта, съвършенството и иновациите. Историческата забележителност е известна със своята архитектура от епохата Бел Епок, величествени мраморни интериори, стенописи и полилеи. От дълго време тя е място за срещи на писатели, художници и интелектуалци.

В сградата се намира и легендарното кафене „Ню Йорк“ – едно от най-прочутите литературни кафенета в Европа от 1894 г. насам. Мястото олицетворява богатото културно наследство, което сега се среща със следващата глава от историята на шахмата.

Президентът на Унгарската шахматна федерация д-р Золтан Полянски заяви:

„За Будапеща е огромна чест да бъде домакин на пилотното издание на Total Chess World Championship Tour и да посрещне толкова много от най-добрите шахматисти в света. Като главен организатор на Шахматната олимпиада в Будапеща през 2024 г. разбирам каква стойност носят събития от подобен мащаб за световната шахматна общност. Гордеем се, че Будапеща отново е избрана за сцена на знаков момент в историята на този спорт.“

Изборът на Будапеща за домакин носи особено значение. Унгария има определяща роля в историята на шахмата, като е създала поколения състезатели от световна класа и е постигнала значими успехи на шахматни олимпиади. Страната даде на спорта и една от най-големите му икони – Юдит Полгар, широко смятана за най-силната шахматистка в историята.

През ноември Будапеща отново ще заеме централно място – този път като отправна точка за нова глобална визия за развитието на шахмата. Total Chess World Championship Tour вече привлече значителни международни инвестиции и търговска подкрепа. Сред неговите поддръжници са футболната суперзвезда Ерлинг Холанд и норвежкият инвеститор Мортен Борге чрез Chess Mates.

Към тях се присъединява група известни инвеститори, сред които олимпийският шампион по ски бягане Йоханес Хьосфлот Клaебо. Подкрепата им показва нарастващото доверие в търговския потенциал на шахмата и в амбицията на тура да издигне глобалния профил на спорта.

Разработен от Norway Chess и одобрен от ФИДЕ, Total Chess World Championship Tour установява нов стандарт за елитните състезания, като съчетава високо спортно майсторство със съвременно представяне, поставящо феновете на първо място. Обединявайки три формата в едно първенство, турът предлага цялостно изпитание на уменията и същевременно прави шахмата на най-високо ниво по-достъпен, завладяващ и привлекателен за публиката по света.

Будапеща ще бъде много повече от пилотен турнир. Събитието ще постави официалното начало на ново глобално първенство, което ще промени елитния шахмат. Именно там новият състезателен формат ще направи своя първи ход – формат, който отличава комплексния шахматист и доближава спорта до феновете повече от всякога.

Три дисциплини. Един шампион. Един глобален тур.

Пътешествието започва в Будапеща.

Total Chess е глобална шампионатна платформа, създадена да преобрази елитния състезателен шахмат за съвременната епоха. Разработен от Norway Chess и одобрен от ФИДЕ, Total Chess World Championship Tour въвежда обединен формат, който ще короняса абсолютния световен шампион чрез изпитание в три дисциплини – ускорен класически шахмат, ускорен шахмат и блиц.

Турът ще събере 24 от най-добрите шахматисти и шахматистки в света, които ще се състезават в четири престижни международни турнира, организирани във водещи световни градове. Създаден с цел да повиши търговската привлекателност на спорта и ангажираността на феновете, Total Chess съчетава състезание от световна класа с иновации, технологии и завладяващо зрителско преживяване, за да установи нов стандарт в професионалния шахмат.

С визията да превърне шахмата в един от най-увлекателните и устойчиви в търговско отношение спортове в света, Total Chess цели да разшири глобалното присъствие на играта, да вдъхнови следващото поколение шахматисти и да свърже милиони фенове чрез динамично първенство, посветено на интелекта, стратегията и спортното съвършенство.

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