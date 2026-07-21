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Тревога за мъжкия волейбол в Бразилия: Резултатите от 2023 г. насам са в упадък

  • 21 юли 2026 | 18:07
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Тревога за мъжкия волейбол в Бразилия: Резултатите от 2023 г. насам са в упадък

В своя публикация за портала Webvolei журналистът Даниел Бортолето анализира трудния период, през който преминава мъжкият волейбол в Бразилия, белязан от ранни отпадания и негативни сигнали дори при подрастващите.

Мъжкият отбор на Бразилия преминава през трудна фаза във Волейболната лига на нациите и международните състезания

Моментната форма на бразилския мъжки волейбол продължава да бъде обект на дискусии. В колонка, публикувана в „Уебволей“, журналистът Даниел Бортолето изброява поредица от скорошни резултати, които описват деликатна фаза за „зелено-златистия“ спорт.

Бразилия за пръв път аут от финалите в Лигата на нациите
Бразилия за пръв път аут от финалите в Лигата на нациите

Картината започва от Южноамериканското първенство през 2023 г., когато Бразилия загуби континенталната си хегемония, отстъпвайки на финала в Ресифе на Аржентина с категоричното 0:3. Според анализа на бразилския сайт, този сигнал не е останал изолиран случай.

На Олимпийските игри в Париж през 2024 г. мъжкият „Селесао“ спечели само един мач – срещу Египет. Година по-късно последва отпадане още в първата фаза на Световното първенство през 2025 г., където отборът завърши на 17-о място от 32 участници.

Бразилия завърши с победа над Китай
Бразилия завърши с победа над Китай

През 2026 г. се добави още един негативен епизод: Бразилия не успя да се класира за финалната фаза на мъжката Волейболна лига на нациите (ВЛН), отпадайки от надпреварата кръг преди края. Според бразилския журналист това е тежък удар, тъй като никога досега в историята на състезанието националният отбор не е оставал извън решителната фаза.

Проблемът не засяга само мъжкия отбор. В младежкия сектор Бразилия записа най-лошото си участие в историята на Световното първенство до 21 години през 2025 г., завършвайки на 18-о място.

Заключението е ясно: тези резултати представляват само кратък, но достатъчен отрязък, за да се опише ситуация, определена като обезпокоителна. Според „Уебволей“ промяна на курса може да започне едва когато отговорните за бразилския волейбол признаят открито сериозността на момента, без заобикалки и без да подхранват фалшиви очаквания.

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