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Бразилия завърши с победа над Китай

  • 19 юли 2026 | 21:55
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Бразилия завърши с победа над Китай

Националният отбор на Бразилия завърши с победа тазгодишното си участие във Волейболната Лига на нациите при мъжете. Играчите на Бернардо Резенде биха категорично Китай с 3:0 (25:16, 25:20, 25:21) в последния си мач от турнира в Група 8 от последната трета седмица на основната фаза, игран тази вечер пред едва около 750 зрители в зала "НАУ Арена" в Чикаго (САЩ).

Бразилия за пръв път аут от финалите в Лигата на нациите
Бразилия за пръв път аут от финалите в Лигата на нациите

По този начин Бразилия приключи на 9-о място в общото крайно класиране със 7 победи, 5 загуби и 19 точки, като за първи път в историята на Лигата няма да играе на финалите.

Китай, който е домакин на финалния турнир в Нинбо, пък завърши на последната 18-а позиция с едва 1 победа, 11 загуби и 4 точки в актива си.

Най-резултатни за Бразилия станаха Адриано Фернандеш (3 аса), Флавио Жуалберто (3 блока и 1 ас) и Дарлан Соуса съответно с 13, 12 и 11 точки за победата.

За Китай Бин Уан завърши с 10 точки (1 блок и 2 аса), а Юан Тъй Ю и Ши Кун Пън се отчетоха с по 8 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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