Бразилия за пръв път аут от финалите в Лигата на нациите

Победата на Турция с 3:1 над Иран донесе двойна историческа развръзка в мъжката волейболна Лига на нациите. От една страна, турският тим, при третото си участие в турнира, за пръв път си осигури място във финалната осмица на надпреварата. От друга, се случи нещо безпрецедентно: за първи път в 8-те издания на Лигата на нациите Бразилия остава извън финалната фаза.

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От дебюта на турнира през 2018 г. „Селесао“ винаги бяха намирали място сред финалистите. Те завършиха на четвърто място през 2018 г. и 2019 г., спечелиха титлата през 2021 г., заеха шеста позиция през 2022 г. и 2023 г., седма през 2024 г. и трето място в миналогодишното издание през 2025 г.

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Тази поредица от седем поредни класирания напред приключва именно в изданието през 2026 г., докато Турция празнува историческо постижение с първото си класиране сред осемте най-добри национални отбора в състезанието.

VNL: La Turchia centra la prima qualificazione, Brasile prima volta out



Il successo della Turchia per 3-1 sull’Iran consegna alla storia un doppio verdetto nella Volleyball Nations League. Da un lato la formazione turca - alla sua terza partecipazione - conquista per la prima… pic.twitter.com/dTYVqPrHNd — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) July 19, 2026

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