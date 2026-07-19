Бразилия за пръв път аут от финалите в Лигата на нациите

Победата на Турция с 3:1 над Иран донесе двойна историческа развръзка в мъжката волейболна Лига на нациите. От една страна, турският тим, при третото си участие в турнира, за пръв път си осигури място във финалната осмица на надпреварата. От друга, се случи нещо безпрецедентно: за първи път в 8-те издания на Лигата на нациите Бразилия остава извън финалната фаза.
Турция обърна Иран, класира се за F8 на VNL и изпревари България за 6-ото място
От дебюта на турнира през 2018 г. „Селесао“ винаги бяха намирали място сред финалистите. Те завършиха на четвърто място през 2018 г. и 2019 г., спечелиха титлата през 2021 г., заеха шеста позиция през 2022 г. и 2023 г., седма през 2024 г. и трето място в миналогодишното издание през 2025 г.
Полша на финалите в Лигата на нациите, Бразилия все по-далече от тях
Тази поредица от седем поредни класирания напред приключва именно в изданието през 2026 г., докато Турция празнува историческо постижение с първото си класиране сред осемте най-добри национални отбора в състезанието.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google