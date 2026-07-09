Бенковски започва с 30 футболисти

Довечера в 19:00 часа, Бенковски (Исперих) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Треньорът Димитър Трендафилов ще изведе 30 футболисти за първо занимание. Част от процеса са и четири приятелски срещи. Седмица преди началото на първенството, отборът ще изиграе двубой от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

Програмата за мачовете:

18 юли: Бенковски (Исперих) – Дунаря (Румъния)

25 юли: Бенковски (Исперих) – Септември (Драгоево)

1 август: Бенковски (Исперих) – ФК Девня

8 август: Бенковски (Исперих) – Светкавица 2014 (Търговище)

15 август – купа на АФЛ: Бенковски (Исперих) – жребий ще определи съперника

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