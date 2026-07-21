Другият клуб от Париж привлече голмайстор

Френският футболен клуб Париж ФК привлече малийския национал Ласине Синайоко от Оксер, като по непотвърдени данни за неговите права са платени между 8 и 10 милиона евро. Той е на 26 години и играе на всички позиции в атака. Синайоко, който вкара 12 гола през миналия сезон, е подписал договор за три години.

Париж ФК завърши на 11-о място във френското първенство през изминалия сезон, а през тази година отборът ще бъде ръководен от Лиъм Росиниър. С пристигането на бившия мениджър на Челси отборът стана и по-активен на трансферния пазар, привличайки халфа Патрик Заби от Реймс за 25 милиона евро, бранителя Диего Копола от Брайтън за 17.5 милиона и крилото Пабло Пажи от Лориен за 15 милиона.

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Снимки: Gettyimages