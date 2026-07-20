Погачар свърза среднощните допинг тестове с падането на Вингегор

Водачът в класирането на колоездачната Обиколка на Франция Тадей Погачар смята, че среднощните тестове за допинг, на които са били подложени състезателите преди вчерашния етап, може да са оказали влияние при падането на Йонас Вингегор.

Датчанинът загуби контрол над велосипеда си 22 километра преди финала и счупи ключицата си, с което участието му в тазгодишното издание на "Тур дьо Франс" приключи. Той беше втори в класирането и изоставаше на четири минути и половина зад словенеца.

Преди 15-ия етап Вингегор е бил събуден в 2:00 часа сутринта, за да премине през допинг контрол, а според Погачар нарушеният сън може да е бил фактор при инцидента.

"Турът няма да бъде същият без него. Това ме накара да се замисля, че имахме допинг контрол, който направиха в 2:00 сутринта и може би това също е причина. Когато сънят ти е развален, може да си по-малко концентриран при спускането. Не обвинявам това, но може и то да е свързано. Тъжно е, че той си тръгва", каза Тадей Погачар, цитиран от BBC Sport.

A replay of the Jonas Vingegaard crash. The end of his 2026 Tour de France. What a shame. I feel for him. It’s so bloody awful. Damn!#TDF2026 pic.twitter.com/WKRPphxmGd — René Bugner (@RNBWCV) July 19, 2026

Носителят на "жълтата фланелка" също е бил събуден, но няколко часа по-късно, за да му бъде направен тест за допинг. Според агенцията, която провежда тестовете (ITA), обаче, те трябва да се извършват извън стандартните часове, за да бъдат сигурни, че са максимално ефективни.

"ITA осъзнава, че нощните тестове могат да нарушават почивката и възстановяването на състезателите. Затова е обърнато внимание да се прави възможно най-рядко, за да се намали влиянието върху тях. Въпреки това ITA, от името на Международния колоездачен съюз, има отговорност да осигурява ефективността на антидопинговата програма и интегритета на състезанията. В резултат на това ефективните тестове трябва, в ограничени и оправдани обстоятелства, да могат да се случват извън стандартните часове през деня", заявиха от агенцията.

🎙️ How are things with you?

🗣️ Jonas Vingegaard: "Well, surprisingly well. It is of course very disappointing for us to exit this way, and that the Tour ends like this, but that's how bike racing is sometimes.

And fortunately for that, it's only a broken collarbone." [TV 2 Sport] pic.twitter.com/RCkhkD0wGw — #TeamVingegaard (@vingeupdates) July 19, 2026

Белгиецът Ремко Евенепул, който спечели 15-ия етап, също критикува часа, който е бил избран за тестовете, казвайки: "Това е нещо, което не трябва да приемаме като състезатели. Нечовешко е да бъдем будени посред нощ."

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google