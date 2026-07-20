Националите до 16 години загубиха от Ирландия в проверка

Националният отбор на България за момчета до 16 години претърпя поражение в контрола, която се проведе в София. В зала “Свети Георги” тимът на Божидар Гьорев загуби от Ирландия с 63:90.

Това бе втората проверка, която съставът ни изигра в последните три дни. В петък нашите победиха Северна Македония с 65:64.

Националите до 16 години тренират усилено за участието си на Европейското първенство, Дивизия Б, което ще бъде от 6 до 15 август в Гевгели и Скопие (Северна Македония). Нашите са в Група C, където ще играят срещу Швеция, Норвегия, Финландия, Босна и Херцеговина и Люксембург.

Снимка: ФИБА

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google