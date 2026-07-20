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  4. Джеди Осман: Благодаря ти, Атина, благодаря ти, Панатинайкос!

Джеди Осман: Благодаря ти, Атина, благодаря ти, Панатинайкос!

  • 20 юли 2026 | 14:17
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Джеди Осман: Благодаря ти, Атина, благодаря ти, Панатинайкос!

Турската звезда на Панатинайкос Джеди Осман сподели емоционално прощално послание към феновете на "детелините", малко след пристигането си в Солун, където ще финализира трансфера си в ПАОК.

31-годишният турски национал публикува видео с най-добрите моменти от двата си сезона със „зелените“ и благодари на привържениците на клуба, съотборниците си, треньорите и персонала за това, което той описа като две незабравими години.

„Скъпо семейство на Панатинайкос,

Това не е сбогом. Това е послание на благодарност.

Някои пътувания стават незабравими не заради продължителността си, а заради това колко дълбоко докосват сърцето ти. През последните две години вашата невероятна подкрепа винаги ме караше да се чувствам като у дома си. Всяка песен, всяко послание, всяка секунда, прекарана на игрището, означаваше много повече благодарност. Ще нося в себе си истинската връзка, която изградихме заедно, до края на живота си.

Разбира се, бих искал тази история да продължи по-дълго. Но само моето желание не можеше да промени края ѝ. Понякога животът те отвежда по пътища, които никога не си си представял. Тръгвам си с огромна благодарност и спомени, които винаги ще заемат специално място в сърцето ми.

За мен беше огромна чест да нося този екип. Искам да благодаря на съотборниците си, на треньорския щаб и на всички в клуба, с които споделях една и съща страст и едни и същи мечти през последните две години. Прекарах две прекрасни години, заобиколен от чудесни хора.

Някои сбогувания всъщност не са краища. Никога не напускаш напълно място, което е докоснало сърцето ти.

Благодаря ти, Атина. Благодаря ти, Панатинайкос", написа в социалните мрежи Осман.

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Снимки: Imago

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