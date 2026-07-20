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  3. Лейкърс взеха крило, но Куминга остава приоритет

Лейкърс взеха крило, но Куминга остава приоритет

  • 20 юли 2026 | 12:13
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Лейкърс взеха крило, но Куминга остава приоритет

Лос Анджелис Лейкърс официално привлече Зайър Уилямс с едногодишен договор на минимална заплата, въпреки интереса към него от други отбори.

Според Марк Стайн, ръководството на Лейкърс е наблюдавало Уилямс по време на частна тренировка в Лас Вегас, където е оценило развитието му, особено в стрелбата от тройката. Това е изиграло важна роля за решението на клуба да го привлече.

Въпреки трансфера на 24-годишното крило, Лейкърс продължават да проявяват сериозен интерес към Джонатан Куминга, който остава сред основните им трансферни цели, съобщава Шамс Чарания от ESPN.

През сезон 2025/26 Уилямс записа средно по 10,2 точки, 2,4 борби, 1,1 асистенции и 1,4 откраднати топки в 56 мача, като стреля 42,5% от игра и 34,3% от тройката.

Бруклин Нетс не активира отборната опция в договора му за сезон 2026/27, което му позволи да стане свободен агент.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages

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