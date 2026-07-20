Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА стартира новия сезон в efbet Лига с тежко гостуване на Славия - на живо от стадиона в "Овча Купел"
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Монтана подписа с хърватски център

Монтана подписа с хърватски център

  • 20 юли 2026 | 17:59
  • 244
  • 0
Монтана подписа с хърватски център

Баскетболният шампион при жените Монтана продължава да е много активен на трансферния пазар. Клубът привлече 29-годишния център Патриция Бура. През миналия сезон хърватката е носила екипа на Аран Кучине Пантерс Розето от италианската Серия А, където записва за 24 мача средно по 7.6 точки, 4.9 борби и 1.3 асистенции.

Преди това е носила екипа на Трешневка (Загреб), Медвешчак (Загреб), Будучност Бемакс (Подгорица), словашките Славия Банска Бистрица и МБК Ружомберок, унгарския ВБВ ЦЕК Цеглед, испанските Лойнтек Герника Бизкая и Мовистар Естудиантес и израелаския Елицур Рамла.

Патриция Бура е четвъртото ново попълнение в Монтана, след Индиа Фарси от словашкия Пиещанске Чайки, Ндиома Кане от Цинкарна (Целе) и Йована Савкович от Будучност.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Националите до 16 години загубиха от Ирландия в проверка

Националите до 16 години загубиха от Ирландия в проверка

  • 20 юли 2026 | 15:17
  • 378
  • 0
Джеди Осман: Благодаря ти, Атина, благодаря ти, Панатинайкос!

Джеди Осман: Благодаря ти, Атина, благодаря ти, Панатинайкос!

  • 20 юли 2026 | 14:17
  • 1125
  • 0
ЛеБрон Джеймс се срещна със собственика на Филаделфия

ЛеБрон Джеймс се срещна със собственика на Филаделфия

  • 20 юли 2026 | 12:22
  • 1130
  • 0
Лейкърс взеха крило, но Куминга остава приоритет

Лейкърс взеха крило, но Куминга остава приоритет

  • 20 юли 2026 | 12:13
  • 785
  • 1
Апоел обяви официално: Започваме сезона в София

Апоел обяви официално: Започваме сезона в София

  • 20 юли 2026 | 11:04
  • 10609
  • 1
Голдън Стейт триумфира в Лятната лига

Голдън Стейт триумфира в Лятната лига

  • 20 юли 2026 | 10:52
  • 1382
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Славия и ЦСКА: Цварц, Ебонг и Ето'о титуляри за "червените"

11-те на Славия и ЦСКА: Цварц, Ебонг и Ето'о титуляри за "червените"

  • 20 юли 2026 | 18:11
  • 5328
  • 2
Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ

Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ

  • 20 юли 2026 | 13:10
  • 43254
  • 67
ЦСКА се размина с Фенербахче - ето съперника на "червените" при отстраняване на Карабах

ЦСКА се размина с Фенербахче - ето съперника на "червените" при отстраняване на Карабах

  • 20 юли 2026 | 14:25
  • 30393
  • 31
Новите световни шампиони кацнаха в Испания, тази вечер в Мадрид предстои огромен парад

Новите световни шампиони кацнаха в Испания, тази вечер в Мадрид предстои огромен парад

  • 20 юли 2026 | 16:25
  • 4288
  • 16
"Вабанк" след финала Испания - Аржентина: Футболът победи ритането

"Вабанк" след финала Испания - Аржентина: Футболът победи ритането

  • 20 юли 2026 | 18:00
  • 1330
  • 1
Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

  • 20 юли 2026 | 13:51
  • 14616
  • 5