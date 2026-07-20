Монтана подписа с хърватски център

Баскетболният шампион при жените Монтана продължава да е много активен на трансферния пазар. Клубът привлече 29-годишния център Патриция Бура. През миналия сезон хърватката е носила екипа на Аран Кучине Пантерс Розето от италианската Серия А, където записва за 24 мача средно по 7.6 точки, 4.9 борби и 1.3 асистенции.

Преди това е носила екипа на Трешневка (Загреб), Медвешчак (Загреб), Будучност Бемакс (Подгорица), словашките Славия Банска Бистрица и МБК Ружомберок, унгарския ВБВ ЦЕК Цеглед, испанските Лойнтек Герника Бизкая и Мовистар Естудиантес и израелаския Елицур Рамла.

Патриция Бура е четвъртото ново попълнение в Монтана, след Индиа Фарси от словашкия Пиещанске Чайки, Ндиома Кане от Цинкарна (Целе) и Йована Савкович от Будучност.

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