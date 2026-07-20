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Акиле Полонара започва треньорска кариера

  • 20 юли 2026 | 16:54
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Акиле Полонара започва треньорска кариера

След като прекрати професионалната си баскетболна кариера заради битка с левкемия, Акиле Полонара се насочва към треньорството. Италианският ветеран вече е придобил лиценз и от следващия сезон ще бъде помощник-треньор на Авелино във втора дивизия на Италия.

Италианецът обяви края на кариерата си през май, докато се бори с остра миелоидна левкемия.

„Опитах, поднових индивидуални тренировки, но осъзнавам, че е време да сложа край на състезателния баскетбол, защото никога няма да бъда играчът, който бях, а искам да ме запомните такъв, какъвто бях! Ще ми липсваш, баскетбол“, заяви той в публикацията си за оттегляне в социалните мрежи.

В началото на ноември миналата година баскетболната общност беше шокирана от новината, че Полонара е прекарал 10 дни в кома.

Това не е първата голяма битка в живота му. Преди това Полонара пребори рак на тестисите и се завърна на игрището в средата на сезон 2023/24.

Миналото лято той подписа с Динамо Сасари, продължавайки кариера, в която игра за няколко гранда от Евролигата, включително Баскония, Фенербахче, Анадолу Ефес, Жалгирис и Виртус Болоня.

С националния отбор Полонара участва на две европейски първенства, на Олимпийските игри в Токио и на Световното първенство през 2023 г.

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