Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Йонас Вингегор е със счупена ключица и ще бъде опериран

Йонас Вингегор е със счупена ключица и ще бъде опериран

  • 19 юли 2026 | 21:17
  • 452
  • 0
Йонас Вингегор е със счупена ключица и ще бъде опериран

Двукратният шампион в Обиколката на Франция Йонас Вингегор има счупена ключица, обявиха от отбора, за който той се състезава - Висма-Лийз а байк.

Датчанинът падна по време на днешния 15-и етап от състезанието около 22 километра преди финала. Той не успя да продължи и бе откаран с линейка от организаторите.

Тим Мерлие записа трета етапна победа в Обиколката на Франция, масово падане във финалния спринт
Тим Мерлие записа трета етапна победа в Обиколката на Франция, масово падане във финалния спринт

"В резултат на падането в днешния етап от Тур дьо Франс Йонас има счупване на ключицата и множество охлузвания. Заради степента на фрактурата той ще трябва да се подложи на операция в близките дни. Желаем му бързо и леко възстановяване", написаха от Висма.

Преди да отпадне от Обиколката на Франция Вингегор се движеше на второ място в генералното класиране зад четирикратния шампион Тадей Погачар. По-рано тази година датчанинът спечели Обиколката на Италия, която в първите си три етапа премина през България.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Ремко Евенепул спечели 15-ия етап от Обиколката на Франция

Ремко Евенепул спечели 15-ия етап от Обиколката на Франция

  • 19 юли 2026 | 21:24
  • 321
  • 1
България спечели бронза на Европейския шампионат за младежи

България спечели бронза на Европейския шампионат за младежи

  • 19 юли 2026 | 18:28
  • 903
  • 0
България ще играе за бронз на Европейското по хандбал

България ще играе за бронз на Европейското по хандбал

  • 18 юли 2026 | 15:24
  • 1058
  • 0
Драма и наказание за фаворита в Open

Драма и наказание за фаворита в Open

  • 18 юли 2026 | 09:09
  • 854
  • 0
Стефи и Габи допуснаха поражение в Токио

Стефи и Габи допуснаха поражение в Токио

  • 17 юли 2026 | 08:44
  • 912
  • 0
Започна 12-ото издание на Пампорово байк фест

Започна 12-ото издание на Пампорово байк фест

  • 17 юли 2026 | 05:56
  • 1863
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания 0:0 Аржентина (гледайте финала тук)

Испания 0:0 Аржентина (гледайте финала тук)

  • 19 юли 2026 | 22:05
  • 17283
  • 116
Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

  • 19 юли 2026 | 21:25
  • 15188
  • 55
ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

  • 19 юли 2026 | 20:50
  • 6426
  • 23
След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

  • 19 юли 2026 | 12:16
  • 72998
  • 74
Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

  • 19 юли 2026 | 17:31
  • 22186
  • 16
България излиза за задължителна победа срещу Франция по пътя към финалите

България излиза за задължителна победа срещу Франция по пътя към финалите

  • 19 юли 2026 | 20:04
  • 8399
  • 11