Йонас Вингегор е със счупена ключица и ще бъде опериран

Двукратният шампион в Обиколката на Франция Йонас Вингегор има счупена ключица, обявиха от отбора, за който той се състезава - Висма-Лийз а байк.

Датчанинът падна по време на днешния 15-и етап от състезанието около 22 километра преди финала. Той не успя да продължи и бе откаран с линейка от организаторите.

A heartbreaking end to his Tour 💔



Jonas Vingegaard's Tour de France comes to an unexpected end as the two-time champion abandons during Stage 15 following a crash in the peloton. 😮‍💨



Get well soon, Jonas. pic.twitter.com/mft6WtlmQS — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 19, 2026

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"В резултат на падането в днешния етап от Тур дьо Франс Йонас има счупване на ключицата и множество охлузвания. Заради степента на фрактурата той ще трябва да се подложи на операция в близките дни. Желаем му бързо и леко възстановяване", написаха от Висма.

Преди да отпадне от Обиколката на Франция Вингегор се движеше на второ място в генералното класиране зад четирикратния шампион Тадей Погачар. По-рано тази година датчанинът спечели Обиколката на Италия, която в първите си три етапа премина през България.

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