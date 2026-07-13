Аксаково започва в 19:00 часа

Тази вечер в 19:00 часа, едноименния тим на Аксаково дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. 18 футболисти ще се включат в първата тренировка. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му ще играят приятелски срещи. Седмица преди началото на първенството, Аксаково излиза за мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

18 юли: Аксаково – Олимпик (Варна)

25 юли: Аксаково – Черноморец (Балчик)

1 август: Аксаково – Черноломец (Попово)

8 август: Аксаково – Черно море II (Варна)

15 август, купа АФЛ: Аксаково – жребий ще определи съперника

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