Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аксаково
  3. Аксаково започва в 19:00 часа

Аксаково започва в 19:00 часа

  • 13 юли 2026 | 07:29
  • 266
  • 0
Аксаково започва в 19:00 часа

Тази вечер в 19:00 часа, едноименния тим на Аксаково дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. 18 футболисти ще се включат в първата тренировка. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му ще играят приятелски срещи. Седмица преди началото на първенството, Аксаково излиза за мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

18 юли: АксаковоОлимпик (Варна)

25 юли: АксаковоЧерноморец (Балчик)

1 август: АксаковоЧерноломец (Попово)

8 август: АксаковоЧерно море II (Варна)

15 август, купа АФЛ: Аксаково – жребий ще определи съперника

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Потенциалният съперник на Левски вдигна Суперкупата на Румъния

Потенциалният съперник на Левски вдигна Суперкупата на Румъния

  • 13 юли 2026 | 01:11
  • 8245
  • 5
Пето място за Григор Чернаков на Европейското по борба до 20 години

Пето място за Григор Чернаков на Европейското по борба до 20 години

  • 13 юли 2026 | 00:20
  • 1036
  • 0
Генчев: Хубаво е, че вкарахме четири гола, но имам доста забележки

Генчев: Хубаво е, че вкарахме четири гола, но имам доста забележки

  • 12 юли 2026 | 23:21
  • 6929
  • 0
Ботев (Пловдив) разби Берое в последната си контрола

Ботев (Пловдив) разби Берое в последната си контрола

  • 12 юли 2026 | 22:41
  • 12708
  • 10
Левски обяви специален сет от артикули

Левски обяви специален сет от артикули

  • 12 юли 2026 | 20:05
  • 1498
  • 15
Божинов ще бъде част от нов проект на Левски

Божинов ще бъде част от нов проект на Левски

  • 12 юли 2026 | 18:24
  • 4331
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън

Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън

  • 12 юли 2026 | 22:05
  • 35313
  • 61
Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

  • 12 юли 2026 | 19:24
  • 24221
  • 24
Ботев (Пловдив) разби Берое в последната си контрола

Ботев (Пловдив) разби Берое в последната си контрола

  • 12 юли 2026 | 22:41
  • 12708
  • 10
Генчев: Хубаво е, че вкарахме четири гола, но имам доста забележки

Генчев: Хубаво е, че вкарахме четири гола, но имам доста забележки

  • 12 юли 2026 | 23:21
  • 6929
  • 0
Ботев (Пловдив) представи отбора си за новия сезон

Ботев (Пловдив) представи отбора си за новия сезон

  • 12 юли 2026 | 23:37
  • 4898
  • 3
Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

  • 12 юли 2026 | 15:04
  • 43984
  • 92