Аксаково започва в 19:00 часа

Тази вечер в 19:00 часа, едноименния тим на Аксаково дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. 18 футболисти ще се включат в първата тренировка. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му ще играят приятелски срещи. Седмица преди началото на първенството, Аксаково излиза за мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига.
Програмата за мачовете:
18 юли: Аксаково – Олимпик (Варна)
25 юли: Аксаково – Черноморец (Балчик)
1 август: Аксаково – Черноломец (Попово)
8 август: Аксаково – Черно море II (Варна)
15 август, купа АФЛ: Аксаково – жребий ще определи съперника