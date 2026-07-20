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Барбора Крейчикова триумфира с титлата на турнира в Атина

  • 20 юли 2026 | 06:22
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Барбора Крейчикова триумфира с титлата на турнира в Атина

Чешката тенисистка Барбора Крейчикова спечели шампионската титла на турнира на твърди кортове в Атина, който е с награден фонд от 267 хиляди долара. Във финалния двубой поставената под номер 3 в схемата Крейчикова се наложи над представителката на домакините Мария Сакари, четвърта поставена, след 7:6(5), 6:3.

Срещата продължи един час и 45 минути, като чехкинята демонстрира характер и успя да обърне развоя и в двата сета, въпреки че изоставаше с пробив. В първата част Сакари поведе убедително с 4:1 гейма, но Крейчикова намери сили да изравни и впоследствие да спечели сета след 7:5 точки в тайбрека.

Сценарият се повтори и във втората част, където гъркинята отново реализира ранен пробив за преднина от 2:1. Бившата шампионка от „Ролан Гарос“ обаче пое контрола върху мача и до края му даде на съперничката си само още един гейм, за да затвори срещата в своя полза.

Това е девети трофей в кариерата на Крейчикова от турнири под егидата на Женската тенис асоциация (УТА). За Сакари остава разочарованието, че не успя да зарадва родната публика с титла. По този начин тя не успя да постигне това, което и майка ѝ, Ангелики Канелопулу, не направи преди 40 години, когато загуби финала в Атина от германката Силвия Ханика в единствения си мач за титла на ниво УТА.

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Снимки: Gettyimages

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