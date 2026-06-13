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Крейчикова стигна полуфиналите в Хертогенбош

  • 13 юни 2026 | 00:50
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Крейчикова стигна полуфиналите в Хертогенбош

Чехкинята Барбора Крейчикова, която е поставена под номер 8 в схемата, се класира за полуфиналите на турнира по тенис на трева в нидерландския град Хертогенбош. Тя преодоля румънката Габриела Русе след 6:1, 6:2.

За място във финала на турнира Крейчикова ще спори с полякинята Магда Линете, която елиминира най-добрата туркиня Зейнеп Сонмез след 6:4, 6:2.

В другия поток до полуфиналите стигна американката Робин Монтгомъри, която е номер 484 в ранглистата на WTA. Тя победи украинката Дария Снигур с 6:4, 6:4. Тая чака победителката от срещата между австралийката Айла Томлянович и американката Кейти Макнали, който бе прекъснат заради дъжд. Томлянович спечели с 6:4 първия сет и води във втория с 4:1.

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