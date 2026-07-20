Волейболистите 10-и в световната ранглиста след Лигата на нациите

Мъжкият национален отбор на България е на 10-о място в световната ранглиста на Международната федерация (FIVB) след края на участието си в тазгодишната Волейболна Лига на нациите.

България не успя срещу Франция и остана извън финалите

Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим слезе с една позиция надолу след загубата от олимпийския шампион Франция с 0:3 гейма в последния си мач тази нощ. "Лъвовете" загубиха 9.35 точки от своя актив и вече е с 272.25 точки.

Лидер остава Полша с 391.38 точки, следван от световния шампион Италия с 368.01 и върнатия в ранглистата тим на Русия с 352.10 точки.

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Снимки: volleyballworld.com

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