Ремко Евенепул спечели 15-ия етап от Обиколката на Франция

Белгиецът Ремко Евенепул от тима на Ред Бул-Бора-Хансгрое спечели 15-ия етап от Обиколката на Франция и излезе на второ място в генералното класиране.

Олимпийският шампион измина 183,9-километровата дистанция от Шампаньол до Плато дьо Солесон за 4 часа, 23 минути и 9 секунди, като победи във финалните метри съотборниците в Обединените арабски емирства Тадей Погачар и Исак дел Торо.

A heartbreaking end to his Tour 💔



Jonas Vingegaard's Tour de France comes to an unexpected end as the two-time champion abandons during Stage 15 following a crash in the peloton. 😮‍💨



Get well soon, Jonas. pic.twitter.com/mft6WtlmQS — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 19, 2026

Най-важният момент от деня обаче дойде 22 километра преди финала, когато в групата на претендентите се случи падане. То бе пречинено от двукратния шампион Йонас Вингегор от тима на Висма-Лийз а байк. На един на пръв път поглед елементарен десен завой датчанинът загуби контрол над велосипеда си и падна, забивайки се в бордюра край пътя. Той остана да лежи на шосето, държейки се за дясното рамо и минути след това бе качен на линейка. Заедно с него паднаха и съотборникът му Сеп Къс, както и Феликс Гросшартнер и Исак дел Торо от тима на Обединените арабски емирства, но и тримата успяха да продължат. Лидерът в генералното класиране Тадей Погачар пък се размина на сантиметри от това също да се озове на земята, но словенецът успя да продължи невредим.

Йонас Вингегор е със счупена ключица и ще бъде опериран

Малко преди финала на етапа пък бе съобщено, че белгиецът Тим Мерлие (Соудал Куик-Степ), който записа три победи в тазгодишното състезание, също го напуска. Причините за неговото отказване обаче не станаха ясни моментално.

На финала на височината от висша категория Кол дьо Солесон Евенепул, Погачар и Дел Торо успяха да се откъснат от всички останали колоездачи. Тримата караха в група до финалните 800 метра, в които силите на Дел Торо привършиха. Това остави Евенепул и Погачар сами да решат победителя. Белгиецът изглежда доста по-свеж от словенеца и с мощно ускорение стигна до победата. Словенецът завърши втори с равно време, а Дел Торо финишира трети на шест секунди изоставане.

На 58 секунди четвърти и пети пристигнаха французинът Пол Сексас (Декатлон) и германецът Флориан Липовиц (Ред Бул-Бора-Хансгрое), а следващата група дойде на 1:57 минути.

Тим Мерлие записа трета етапна победа в Обиколката на Франция, масово падане във финалния спринт

След днешния етап в генералното класиране настъпиха сериозни размествания. Водач продължава да бъде Тадей Погачар, а втори след него вече е Евенепул на точно 5 минути. Дел Торо е трети на 5:58 минути. Четвърти на 6:23 минути е Пол Сексас, а пети на 6:48 минути е Флориан Липовиц.

Освен за "жълтата фланелка", Погачар води и в класирането за "бялото трико на червени точки", давано на лидера при катерачите. При спринтьорите водач е Мадс Педерсен от Лидл-Трек.

В понеделник е почивен ден за колоездачите, а 16-ият етап от Тур дьо Франс е във вторник. Той е индивидуален старт по часовник с дължина от 26,1 километра от Евиан ле Бен до Тонон ле Бен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages