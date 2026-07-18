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  3. България ще играе за бронз на Европейското по хандбал

България ще играе за бронз на Европейското по хандбал

  • 18 юли 2026 | 15:24
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България ще играе за бронз на Европейското по хандбал

Националният отбор на България за мъже до 20 години ще играе за бронзовите медали на Европейското първенство по хандбал в дивизия "В", което се провежда в Прищина (Косов).

В последен мач от груповата фаза, и решаващ за участие във финала, българите отстъпиха пред Словакия с 27:30 (13:13).

Даниел Иванов реализира седем попадения в срещата, с шест завърши Румен Ангелов, а пет пъти се разписа Иван Петков.

Според регламента на шампионата, първият и вторият в крайното подреждане след груповата фаза ще се срещнат отново в битка за златните отличия. Третият и четвъртият ще спорят за бронзовите медали.

Мачът за третото място на шампионата е утре от 12:30 часа.

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