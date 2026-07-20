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  3. Стамен Марков е шампион на България в планинското колоездене

Стамен Марков е шампион на България в планинското колоездене

  • 20 юли 2026 | 08:45
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Стамен Марков е шампион на България в планинското колоездене

Стамен Марков е шампион на България в планинското колоездене. Той спечели втория кръг от Българските даунхил серии, които бяха и Национален шампионат по спускане.

Състезанието се проведе в Пампорово и събра над 200 участници. Втори след Марков е Йордан Донев, а трети - Роберто Василев, съобщи БНТ.

При жените победител е Деница Тошева, следвана от Гергана Господинова и Анита Райчева. В отборното класиране първи е спортен клуб "Райдърс юнайтед". Надпреварата Пампорово Байк фест се провежда за 12-та поредна година и събра рекорден брой участници във всички възрастови групи.

снимка: 360mag.bg

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