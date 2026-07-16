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Тим Мерлие записа трета етапна победа в Обиколката на Франция, масово падане във финалния спринт

  • 16 юли 2026 | 18:41
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Тим Мерлие записа трета етапна победа в Обиколката на Франция, масово падане във финалния спринт

Белгиецът Тим Мерлие от отбора на Соудал Куик-Степ спечели 12-ия етап от 113-ото издание на Обиколката на Франция - 179,1 километра от пистата "Маникур" в Невер до Шалон-сюр-Сон. За Мерлие това бе трета етапна победа в тазгодишния Тур дьо Франс, като той пресече финалната линия за 3 часа, 38 минути и 53 секунди. Белгиецът се озова на отлична позиция точно в средата на колоната във финалните 200 метра и не позволи да бъде атакуван нито отляво, нито отдясно и взе победата с близо един велосипед разстояние.

Втори с равно време завърши нидерландецът Олав Кой (Декатлон), а трети е друг белгиец - Яспер Филипсен (Алпецин-Премиър Тех).

Финалната линия бе атакувана от група от само 10-15 колоездачи, тъй като около 300 метра преди финала се получи масово падане. В борба за по-добра позиция колумбиецът Фернандо Гавирия от Каха Рурал се сблъска с друг колоездач и падна на земята, което предизвика ефекта на доминото и други десетина колоездачи също се озоваха на земята, което блокира цялата останала група зад тях.

Заради падането всички колоездачи ще получат времето на победителя в етапа.

В генералното класиране лидер продължава да бъде словенецът Тадей Погачар (ОАЕ), следван на 3:36 минути от датчанина Йонас Вингегор (Висма-Лийз а байк) и 4:06 минути от белгиеца Ремко Евенепул (Ред Бул-Бора-Хансгрое).

Погачар води и в класирането при катерачите. При спринтьорите водач е датчанинът Мадс Педерсен (Лидл-Трек).

В петък е 13-ият етап от Обиколката на Франция - 205,8 километра от Дол до Белфор.

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Снимки: Imago

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