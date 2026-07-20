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Тим Мерлие прекрати участието си в Обиколката на Франция

  • 20 юли 2026 | 10:10
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Тим Мерлие прекрати участието си в Обиколката на Франция

Тим Мерлие се отказа от участие в "Тур дьо Франс", въпреки че доказа статута си на един от доминиращите спринтьори в състезанието с три етапни победи.

„След две тежки седмици Тим Мерлие напусна Обиколката. Белгиецът ни подари незабравими спомени с три впечатляващи етапни победи и показваше истински боен дух всеки ден“, съобщи неговият отбор Soudal Quick-Step в публикация в социалните мрежи.

Спортният директор на тима Давиде Брамати каза пред белгийския спортен уебсайт Sporza, че 33-годишният Мерлие е имал труден ден и е бил изтощен.

„Жалко е, че трябваше да спре, но нямаше добър ден. Той даде всичко от себе си“, каза Брамати.

Новината за оттеглянето на Мерлие добави нова драма към вчерашния ден, след като двукратният шампион от "Тур дьо Франс" Йонас Вингегор, най-близкият съперник на лидера в състезанието Тадей Погачар, беше принуден да се откаже, след като счупи ключицата си при катастрофа 20 км преди финала.

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