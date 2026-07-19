До часове става ясно за лиценза на Дея! Д-р Маджуров: Вече сме изрядни

До часове ще стане ясно дали Дея спорт (Бургас) ще вземе лиценз за предстоящия сезон 2026/2027 във волейболното първенство при мъжете. Бургаският клуб не получи зелена светлина от НВЛ на първо четене преди месец. Срокът да се коригира е 20 юли, понеделник до 12 часа.

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"Всичко, което ни е дадено като предписание от Волейболната лига, за да покрием условията вече сме го направили. Изчистили сме всички задължения. Вече сме изрядни. Докато не видя черно на бяло, че имаме лиценз, нищо повече не мога да коментирам", заяви собственикът и президент на "Дея" д-р Александър Маджуров пред "24 часа".

"В понеделник ще обявим всичко", лаконични бяха от Националната волейболна лига.

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Казусът около Дея е особено актуален, след привличането на доскорошния капитан на националния отбор Цветан Соколов, който подписа с бургаския клуб в средата на месец май.

Във вторник от 11 часа ще бъде теглен жребият за новия сезон в родния волейболен елит при мъжете.

Велизар Маджаров, 24chasa.bg

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