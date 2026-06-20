Дея на Цецо Соколов е без лиценз! Собственикът д-р Маджуров: Ще се разплатим и ще вземем

Без лиценз за новия сезон в във волейболното първенство остава Дея спорт, с който преди месец подписа бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов.

Решението е на Лицензионната комисия на НВЛ.

Мотивите ѝ са, че от бургаския клуб не са изпълнили някои задължителни условия за да получат зелена светлина за участие през сезон 2026/2027.

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Дея получава отсрочка да покрие лицензионните изисквания и да предостави необходимите документи до 12 часа на 20 юли.

"Няма никакви драми! Ще се разплатим и ще вземем лиценз. Имаме забавени задължения в рамките на общо около 25 000 евро на няколко състезатели, между тях на Цветелин Цветанов, Константин Чипев и Стефан Чавдаров, които сега са в Нефтохимик и на Ерион Байрами. Ще ги оправим, всичко ще е наред и любителите на волейбола ще могат да наблюдават отново в родния шампионат с екипа на Дея Цветан Соколов", призна пред "24 часа" собственикът и президент на Дея д-р Александър Маджуров.

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