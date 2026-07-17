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Японски посрещач обяви трансфера си в Дея волей

  • 17 юли 2026 | 11:48
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Японски посрещач обяви трансфера си в Дея волей

Японският посрещач Хата Косуке обяви, че ще бъде част от отбора на Дея волей (Бургас) през сезон 2026/27, като за него това е първи трансфер извън родината му.

„От следващия сезон ще играя за Дея волей в България! Една от целите ми, откакто станах професионалист, беше да играя зад граница и съм много щастлив, че правя тази първа стъпка. Ще продължа да се развивам още повече“, написа Косуке в своя профил в Инстаграм.

Припомняме, че към днешна дата все още не е ясно дали отборът на Дея волей ще бъде допуснат до участие в WINBET Супер волей. Бургаският клуб не получи лиценз заради неизплатени финансови задължения и получи отсрочка до 12:00 часа на 20 юли (идния понеделник), за да изчисти задълженията си.

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Ако това не се случи, отборът няма да получи лиценз и съответно за втора поредна година WINBET Супер волей ще включва само 11 отбора. Sportal.bg научи, че Дея волей ще получи покана за участие във Висшата лига, точно както се случи и с Добруджа 07 (Добрич) преди 12 месеца.

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