Японски посрещач обяви трансфера си в Дея волей

Японският посрещач Хата Косуке обяви, че ще бъде част от отбора на Дея волей (Бургас) през сезон 2026/27, като за него това е първи трансфер извън родината му.

„От следващия сезон ще играя за Дея волей в България! Една от целите ми, откакто станах професионалист, беше да играя зад граница и съм много щастлив, че правя тази първа стъпка. Ще продължа да се развивам още повече“, написа Косуке в своя профил в Инстаграм.

Припомняме, че към днешна дата все още не е ясно дали отборът на Дея волей ще бъде допуснат до участие в WINBET Супер волей. Бургаският клуб не получи лиценз заради неизплатени финансови задължения и получи отсрочка до 12:00 часа на 20 юли (идния понеделник), за да изчисти задълженията си.

Шок! Новият клуб на Цветан Соколов все още без лиценз за WINBET Супер Волей

Ако това не се случи, отборът няма да получи лиценз и съответно за втора поредна година WINBET Супер волей ще включва само 11 отбора. Sportal.bg научи, че Дея волей ще получи покана за участие във Висшата лига, точно както се случи и с Добруджа 07 (Добрич) преди 12 месеца.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google