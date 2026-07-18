Полша на финалите в Лигата на нациите, Бразилия все по-далече от тях

Настоящият победител във Волейболната Лига на нациите при мъжете Полша се класира за финалния турнир и през тази година. Играчите на Никола Гърбич надиграха Бразилия с категоричното 3:0 (25:22, 28:26, 25:19) във втория си мач от турнира в Група 8 от последната трета седмица на Лигата, игран през изминалата нощ пред над 5300 зрители в зала "НАУ Арена" в Чикаго (САЩ).

По този начин "Дружина полска" е на 3-о място в общото временно класиране с 8 победи, 2 загуби и 23 точки, като е сигурна за финалите в Нинбо (Китай). От друга страна Бразилия е на 9-а позиция в подреждането с 6 победи, 5 загуби и 16 точки, като вече има единствено много минимални и теоретични шансове да играе на финалния турнир.

Тази нощ точно в полунощ 00,00 часа българско време (18-и срещу 19-и юли) Полша ще играе с олимпийския шампион Франция. Последната среща на турнира за "Селесао" пък е срещу Китай утре (19 юли) от 20,00 часа вечерта.

Камил Семенюк (1 блок и 1 ас) и Томаш Форнал (1 блок и 4 аса) реализираха по 13 точки, а Бартломией Болаж добави още 12 точки (1 блок) за победата на Полша.

За тима на Бразилия Дарлан Соуса и капитанът Рикардо Лукарели завършиха с по 12 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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