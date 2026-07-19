Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Белгия

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Белгия, която беше спечелена от Андреа Кими Антонели пред Шарл Леклер и Макс Верстапен:

1. Андреа Кими Антонели – 204 точки 2. Люис Хамилтън – 159 3. Джордж Ръсел – 154 4. Шарл Леклер – 126 5. Ландо Норис – 103 6. Оскар Пиастри – 92 7. Макс Верстапен – 91 8. Исак Хаджар – 60 9. Пиер Гасли – 42 10. Лиам Лоусън – 39 11. Арвид Линдблад – 22 12. Франко Колапинто – 19 13. Оливър Беарман – 18 14. Габриел Бортолето – 10 15. Карлос Сайнц – 6 16. Алекс Албон – 5 17. Естебан Окон – 3 18. Фернандо Алонсо 1 19. Нико Хюлкенберг – 0 20. Валтери Ботас – 0 21. Серхио Перес – 0 22. Ланс Строл – 0

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

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Снимки: Sportal.bg