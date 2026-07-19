Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Белгия

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Белгия, която беше спечелена от Андреа Кими Антонели пред Шарл Леклер и Макс Верстапен:
1. Андреа Кими Антонели – 204 точки
2. Люис Хамилтън – 159
3. Джордж Ръсел – 154
4. Шарл Леклер – 126
5. Ландо Норис – 103
6. Оскар Пиастри – 92
7. Макс Верстапен – 91
8. Исак Хаджар – 60
9. Пиер Гасли – 42
10. Лиам Лоусън – 39
11. Арвид Линдблад – 22
12. Франко Колапинто – 19
13. Оливър Беарман – 18
14. Габриел Бортолето – 10
15. Карлос Сайнц – 6
16. Алекс Албон – 5
17. Естебан Окон – 3
18. Фернандо Алонсо 1
19. Нико Хюлкенберг – 0
20. Валтери Ботас – 0
21. Серхио Перес – 0
22. Ланс Строл – 0
Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия
Снимки: Sportal.bg