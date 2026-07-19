Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Белгия

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Белгия

  • 19 юли 2026 | 17:45
  • 292
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Белгия

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Белгия, която беше спечелена от Андреа Кими Антонели пред Шарл Леклер и Макс Верстапен:

  1.  1. Андреа Кими Антонели – 204 точки

  2.  2. Люис Хамилтън – 159

  3.  3. Джордж Ръсел – 154

  4.  4. Шарл Леклер – 126

  5.  5. Ландо Норис – 103

  6.  6. Оскар Пиастри – 92

  7.  7. Макс Верстапен – 91

  8.  8. Исак Хаджар – 60

  9.  9. Пиер Гасли – 42

  10.  10. Лиам Лоусън – 39

  11.  11. Арвид Линдблад – 22

  12.  12. Франко Колапинто – 19

  13.  13. Оливър Беарман – 18

  14.  14. Габриел Бортолето – 10

  15.  15. Карлос Сайнц – 6

  16.  16. Алекс Албон – 5

  17.  17. Естебан Окон – 3

  18.  18. Фернандо Алонсо 1

  19.  19. Нико Хюлкенберг – 0

  20.  20. Валтери Ботас – 0

  21.  21. Серхио Перес – 0

  22.  22. Ланс Строл – 0

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия
Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

  • 19 юли 2026 | 17:31
  • 11017
  • 3
Класиране при пилотите в WRC след рали „Естония“

Класиране при пилотите в WRC след рали „Естония“

  • 19 юли 2026 | 14:34
  • 381
  • 0
Сами Паяри триумфира в рали „Естония“

Сами Паяри триумфира в рали „Естония“

  • 19 юли 2026 | 14:33
  • 390
  • 0
Карлос Сайнц с наказание часове преди старта в Белгия

Карлос Сайнц с наказание часове преди старта в Белгия

  • 19 юли 2026 | 14:04
  • 1323
  • 0
Андреа Стела: Оскар Пиастри е "твърде чист" за новите коли

Андреа Стела: Оскар Пиастри е "твърде чист" за новите коли

  • 19 юли 2026 | 13:12
  • 885
  • 0
Намери ли Ред Бул следващия състезателен инженер на Верстапен?

Намери ли Ред Бул следващия състезателен инженер на Верстапен?

  • 19 юли 2026 | 12:44
  • 1289
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

  • 19 юли 2026 | 12:16
  • 60107
  • 61
Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

  • 19 юли 2026 | 17:31
  • 11017
  • 3
Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

  • 19 юли 2026 | 08:49
  • 9953
  • 90
Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026, Роналдо, Лапорта и Неймар дадоха своите прогнози

Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026, Роналдо, Лапорта и Неймар дадоха своите прогнози

  • 19 юли 2026 | 17:37
  • 6115
  • 12
Намекна ли Меси, че слага край на кариерата си в Аржентина след финала тази вечер

Намекна ли Меси, че слага край на кариерата си в Аржентина след финала тази вечер

  • 19 юли 2026 | 16:49
  • 3301
  • 5
Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

  • 19 юли 2026 | 06:22
  • 74847
  • 122