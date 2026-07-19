Гръцки медии разкриха първия разговор между Обрадович и Нън

Според гръцки медии Желко Обрадович и Кендрик Нън са провели първия си разговор след завръщането на легендарния треньор в Панатинайкос. Твърди се, че най-титулуваният европейски наставник е казал на звездата на ПАО, че ще трябва да подава повече.

Кендрик Нън притежава огромно баскетболно его. Той пристигна в Панатинайкос през 2023 г. със статута на играч, който някога е имал много важна роля в Маями Хийт. Още в същия сезон той върна „зелените“ на европейския трон и бързо показа, че на Стария континент няма много по-резултатни и по-добри играчи от него. Може да се каже, че това гигантско его е донякъде оправдано.

Ето защо, веднага щом завръщането на Желко Обрадович в Панатинайкос стана официално, медиите започнаха широко да спекулират дали сръбският специалист ще успее да укроти необузданото его на Кендрик Нън, или ще го освободи.

Ако се вярва на гръцкия журналист Сотирис Ветакис, Обрадович наскоро е провел първия си разговор с Нън и, разбира се, не е ставало и дума за освобождаване, защото никой не е толкова луд, че да се откаже от един от най-добрите гардове в Европа. Според Ветакис Обрадович е казал на Нън следното: „Имам лоша новина за теб. Ще трябва да подаваш топката. Но имам и добра новина: когато го направиш два или три пъти, вече няма да ти пращат двойна защита. Като цяло ще работим върху уменията ти за подаване.“

Твърди се, че Нън е бил възхитен от подхода на Обрадович, от детайлния начин, по който го е проучил, както и от неговите обяснения и идеи.

Именно постоянната двойна защита срещу Кендрик Нън беше един от ключовите фактори в плейофната серия от Евролигата между Валенсия и Панатинайкос, която в крайна сметка и остави „зелените“ извън Финалната четворка.

Припомняме, че през миналия сезон в Евролигата Нън записваше средно по около 19 точки, 2,7 борби и 3,7 асистенции на мач.

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