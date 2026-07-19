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Партизан привлече център от Монако

  • 19 юли 2026 | 16:00
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Партизан привлече център от Монако

Сръбският гранд Партизан официално стартира своята селекция за новия сезон, обявявайки привличането на Кевариъс Хейс. 29-годишният американски център напусна Монако след един сезон и подписа двугодишен договор с белградския тим.

След като се разделиха с няколко играчи от състава си, „черно-белите“ осъществиха първия си входящ трансфер, подсилвайки своята предна линия с баскетболист със значителен опит в Евролигата.

През изминалия сезон с екипа на Монако Хейс записа средно по 6,3 точки и 3,4 борби за 17,2 минути участие на мач в Евролигата. В кариерата си той е играл още за Жалгирис, Париж и АСВЕЛ, натрупвайки сериозен опит на най-високото ниво в европейския клубен баскетбол.

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Снимки: Imago

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