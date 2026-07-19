Карлос Сайнц с наказание часове преди старта в Белгия

Броени часове преди старта на надпреварата за Гран При на Белгия пилотът на Уилямс Карлос Сайнц беше наказан с преместване с десет места назад на стартовата решетка за състезанието на „Спа“.

Причината за това е фактът, че механиците на Уилямс е трябвало да инсталират по спешност нови компоненти в задвижващата система на испанеца. В случая един от тях (контролната електроника) е извън разрешената бройка за сезона и това носи автоматична санкция на Сайнц. Смяната на компоненти е бил извършена след получаване на писмено разрешение от ФИА, така че испанецът няма да трябва да стартира от пит-лейна, а ще може да се нареди на стартовата решетка.

Here's where we start for the Belgian GP 🇧🇪



After identifying an issue with Carlos’ battery pack this morning, we’ve had to replace his ESME ahead of the race, resulting in a 10-place grid penalty. He’ll start today’s Belgian Grand Prix from P19.



Alex moves up to P15 following… pic.twitter.com/wbTmc88rj3 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) July 19, 2026

Оригинално Сайнц трябваше да потегли от 14-то място, но след наказанието си ще стартира 19-ти. Зад него ще бъдат само Ланс Строл, Исак Хаджар и Фернандо Алонсо, които също са с наказания. След санкцията на испанеца са по една позиция напред се изкачват Оливър Беарман, Алекс Албон, Естебан Окон, Валтери Ботас и Серхио Перес.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages