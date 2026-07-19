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  4. Испанските медии "гръмнаха": В крайна сметка и Карлик Джоунс може да напусне Партизан

Испанските медии "гръмнаха": В крайна сметка и Карлик Джоунс може да напусне Партизан

  • 19 юли 2026 | 13:48
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Испанските медии "гръмнаха": В крайна сметка и Карлик Джоунс може да напусне Партизан

Докато се спекулира за пристигането на Торнике Шенгелия в Партизан, испанските медии предлагат различен поглед върху ситуацията в сръбския гранд, посочвайки, че дори Карлик Джоунс може да напусне "черно-белите" поради, както казват, "трудната ситуация".

Опитният грузински баскетболист Торнике Шенгелия направи добър сезон с екипа на Барселона, но все по-усилено се говори за напускането му от каталунския клуб, въпреки че има валиден договор до лятото на 2028 година.

Барселона осъществява значителна реконструкция на отбора това лято под ръководството на новия треньор Александър Секулич. Остава отворен въпросът дали 34-годишното тежко крило се вписва в неговите планове. Въпреки това, както съобщава каталунският "Спорт", Барселона няма лесно да се откаже от Шенгелия. Неговият договор съдържа откупна клауза в размер на 900 000 евро, която всеки заинтересован клуб би трябвало да плати.

Партизан се споменава като една от възможните дестинации, което би позволило на Шенгелия отново да работи с треньора Джоан Пенароя, с когото вече е бил в Барселона. Все пак, същият източник посочва, че подобен сценарий в момента е малко вероятен.

"Партизан не изглежда като най-атрактивния проект за амбициите на Шенгелия. Сръбският отбор преминава през поредна реорганизация, а изглежда, че техните дейности на пазара в момента са в застой. Нерешени ситуации, като тази с Джабари Паркър, където клубът и играчът не намират общ език, допълнително усложняват нещата. Има възможност и някои ключови играчи, като Карлик Джоунс, в крайна сметка да напуснат.". пише "Спорт".

Трябва да се отбележи, че Карлик Джоунс удължи договора си с Партизан преди края на миналия сезон, което прави напускането му от клуба малко вероятно.

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