Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България вече е №9 в световната ранглиста

България вече е №9 в световната ранглиста

  • 19 юли 2026 | 11:34
  • 153
  • 0

Волейболистите от мъжкия национален отбор на България се изкачиха на деветата позиция в ранглистата на Международната федерация (FIVB). Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим е позиция нагоре в подреждането след победата над САЩ с 3:1 гейма.

Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ
Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

С успеха нашите печелят 11.61 точки.

България с два варианта за класиране на финалите в Лигата на нациите
България с два варианта за класиране на финалите в Лигата на нациите

Ако победим Франция с 3:0 или 3:1 гейма, можем да атакуваме осмо място.

Лидер остава тимът на Полша с 391.38 точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България с два варианта за класиране на финалите в Лигата на нациите

България с два варианта за класиране на финалите в Лигата на нациите

  • 19 юли 2026 | 07:14
  • 14842
  • 7
Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

  • 19 юли 2026 | 06:22
  • 52535
  • 101
Полша с обрат срещу Франция в Чикаго

Полша с обрат срещу Франция в Чикаго

  • 19 юли 2026 | 02:10
  • 2324
  • 0
Германия спря Сърбия след страхотен обрат във VNL

Германия спря Сърбия след страхотен обрат във VNL

  • 19 юли 2026 | 01:45
  • 3049
  • 0
Мирослав Живков: Успехът е огромен! Отиваме на световното!

Мирослав Живков: Успехът е огромен! Отиваме на световното!

  • 19 юли 2026 | 01:03
  • 3106
  • 6
България U18 с двама играчи в Идеалния отбор на ЕвроВолей 2026

България U18 с двама играчи в Идеалния отбор на ЕвроВолей 2026

  • 19 юли 2026 | 00:55
  • 2203
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Формула 2 от "Спа": Червен флаг, Цолов е 15-ти (следете на живо)

Формула 2 от "Спа": Червен флаг, Цолов е 15-ти (следете на живо)

  • 19 юли 2026 | 11:30
  • 10467
  • 11
Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

  • 19 юли 2026 | 08:49
  • 5201
  • 17
Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

  • 19 юли 2026 | 02:02
  • 134900
  • 536
Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

  • 19 юли 2026 | 06:22
  • 52535
  • 101
Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026

Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026

  • 19 юли 2026 | 09:11
  • 956
  • 0
Първи тест за Ботев (Враца) и Черно море през новия сезон

Първи тест за Ботев (Враца) и Черно море през новия сезон

  • 19 юли 2026 | 07:04
  • 9867
  • 5