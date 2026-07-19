България вече е №9 в световната ранглиста

Волейболистите от мъжкия национален отбор на България се изкачиха на деветата позиция в ранглистата на Международната федерация (FIVB). Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим е позиция нагоре в подреждането след победата над САЩ с 3:1 гейма.
Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ
С успеха нашите печелят 11.61 точки.
България с два варианта за класиране на финалите в Лигата на нациите
Ако победим Франция с 3:0 или 3:1 гейма, можем да атакуваме осмо място.
Лидер остава тимът на Полша с 391.38 точки.