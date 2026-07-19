България вече е №9 в световната ранглиста

Волейболистите от мъжкия национален отбор на България се изкачиха на деветата позиция в ранглистата на Международната федерация (FIVB). Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим е позиция нагоре в подреждането след победата над САЩ с 3:1 гейма.

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С успеха нашите печелят 11.61 точки.

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Ако победим Франция с 3:0 или 3:1 гейма, можем да атакуваме осмо място.

Лидер остава тимът на Полша с 391.38 точки.

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