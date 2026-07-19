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България с два варианта за класиране на финалите в Лигата на нациите

  • 19 юли 2026 | 07:14
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Волейболистите от националния отбор на България имат два варианта за класиране за финалите в Лигата на нациите, след като преди малко момчетата на Джанлоренцо Бленджини надиграха по страхотен начин домакините от САЩ с 3:1 в третия си мач от турнира в Група 8 от последната трета седмица на основната фаза на Лигата.

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"Лъвовете" вече са на 6-о място в общото временно класиране на Лигата със 7 победи, 4 загуби и 20 точки, като имат много големи шансове да играят на финалния турнир в Нинбо (Китай). В последната си среща на турнира България ще играе с олимпийския шампион Франция. Двубоят е тази нощ (19-и срещу 20-и юли) точно в полунощ 00,00 часа българско време.

Най-добрият вариант за световните вицешампиони е да гонят нова победа срещу Франция, за да бъдат по-спокойни за класирането си на финалите. Но дори при загуба от "петлите", има и друга възможност, при която България може да играе в Нинбо. За целта един от двата отбора - Турция и Украйна, които са на турнира в Група 7 в Белград (Сърбия), трябва да загуби последния си мач днес. Турците играят срещу Иран от 14,00 часа, а Украйна с Германия от 17,30 часа българско време.

Така България ще има още повече предимството да знае крайните резултати от мачовете на Турция и Украйна преди срещата срещу Франция.

Снимки: volleyballworld.com

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