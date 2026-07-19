Полша триумфира с титлата на Евроволей 2024 за младежи под 18 години

С 9 поредни победи в 9 мача, Полша заслужено се окичи с шампионската титла на Европейското първенство по волейбол за младежи под 18 години. Поляците го направиха със стил, въпреки че трябваше да правят обрат от сет пасив във финалния мач срещу досегашния шампион Франция, който в крайна сметка спечелиха с 3:1 (22:25, 25:23, 28:26, 25:21).

България срази Италия и грабна бронзовите медали на Евроволей 2026

Полша завърши на трето място в изданието на същия турнир през 2024 г. Младите играчи, водени от Яцек Навроцки, показаха голямо самообладание и устойчивост, за да осъществят обрата, отговаряйки на капитана на Франция Матео Мрозек с демонстрация на физическа сила, особено чрез своята звезда Карол Леперт и топ реализатора Адам Потемпа.

Франция, победител в Група II в Чистерна ди Латина и идваща след полуфинална победа с 3:2 над домакините от Италия, се качва на подиума в тази възрастова група за трето поредно издание, след като спечели сребро през 2022 г. и злато през 2024 г.

След като загубиха много оспорван полуфинал срещу Франция в петък вечер, домакините от Италия не успяха да се съвземат за мача за бронзовите медали. В крайна сметка те трябваше да се задоволят с четвъртото място, след като България постигна убедителна победа с 3:0 (25:19, 25:19, 25:23). „Адзурините“ не успяха да покажат най-добрата си игра в нито един от трите сета. България впечатли с цели 18 блокади и 17-те точки, отбелязани от Никола Градинаров. С този резултат Италия не успя да спечели медал в тази възрастова група за първи път от изданието през 2013 г.

„Снощи моите играчи дадоха всичко от себе си в полуфинала с Франция и тази загуба беше голям удар“, коментира треньорът на Италия Винченцо Фаница. „Опитахме се да се прегрупираме и да мобилизираме цялата останала енергия. Въпреки това няма извинения, тъй като трябва да признаем качествата на България. Все пак бих искал да поздравя моите играчи и техните клубове за упоритата работа, която вложиха в този турнир. Не мога да кажа, че съм доволен от четвъртото място, тъй като не спечелихме медал, но съм сигурен, че с упорита работа в крайна сметка ще си върнем загубеното тази вечер.“

Идеален отбор:

Либеро: Корентен Аниес (Франция)

Централни блокировачи: Марсел Берникович (Полша), АДРИАН ГАНЕВ (България) Разпределител: Якуб Пшибилкович (Полша)

Посрещачи: Матео Мрозек (Франция), НИКОЛА ГРАДИНАРОВ (България)

Диагонал: Адам Потемпа (Полша)

Най-полезен играч (MVP): Якуб Пшибилкович (Полша)

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