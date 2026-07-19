Белал Мохамед надделя над Бен Аскрен в дуел по свободна борба

Белал Мохамед победи Бен Аскрен по точки в прощалния двубой на бившия олимпиец, който се проведе в рамките на събитието RAF 11 в Милуоки.

Въпреки че не спечели, Бен Аскрен може да бъде считан за победител просто заради факта, че изобщо успя да излезе на тепиха. През изминалата година Аскрен претърпя сериозни усложнения от пневмония, като на няколко пъти е бил на прага на смъртта и в крайна сметка се нуждаеше от белодробна трансплантация, за да оцелее. Изглеждаше малко вероятно той някога отново да се състезава, но след година на възстановяване и усилена работа, бившият олимпиец се подготви за един последен двубой. Оставаше обаче въпросът как ще изглежда Аскрен в мача предвид здравословните му проблеми. И макар да не показа много от характерния си нестандартен стил, той демонстрира, че все още притежава солидна основа от фундаментални умения.

Защитата беше ключова за Аскрен, който неутрализира всички атаки на Мохамед. От своя страна, Мохамед не беше особено агресивен – може би от уважение към историята със завръщането на Аскрен, или просто от респект към неговите постижения в борбата. Все пак трябва да се отдаде заслуженото на Аскрен, който свърши феноменална работа в борбата за захват и не позволи на Мохамед да установи какъвто и да е офанзивен контрол.

През втората част Аскрен най-накрая премина в атака, като опита да избута Мохамед извън тепиха за събаряне, а след това предприе и втори опит. Това принуди Мохамед да отвори своята игра, но Аскрен остана непоклатим в защита.

В последната част Мохамед започна да натиска по-сериозно и най-накрая успя да събори Аскрен, чиито сили видимо го напускаха с напредването на времето. Мохамед се възползва от това и отбеляза отново срещу своя съперник, който вече показваше сериозни признаци на изтощение. Аскрен направи всичко възможно да се отбранява до края, но след като Мохамед поведе в резултата, той нямаше реална възможност да отговори и загуби срещата по точки.

След двубоя Мохамед изрази уважението си към Аскрен, призовавайки публиката да го изпрати с овации на крака, след което отправи предизвикателство към Колби Ковингтън. След това Аскрен взе микрофона, за да сподели последните си мисли, преди символично да събуе обувките си за борба в знак на оттегляне.

„Вече се уморявам много бързо... Опитах се да дам всичко от себе си в третата част, но краката ми просто не ме държаха повече. Това със сигурност е последният ми път на тепиха. Обичам ви, хора. Наистина.“

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