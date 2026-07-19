Дрикус Дю Плеси се върна към победите след успех над Камару Усман

Дрикус Дю Плеси направи сериозна заявка в главния двубой на вечерта на UFC в Оклахома Сити, надделявайки убедително над Камару Усман.

Бившият шампион в средна категория вярва, че е направил достатъчно, за да заслужи нов шанс за титлата. Той демонстрира пълния си арсенал от умения по пътя към комфортна победа с единодушно съдийско решение (50-45, 49-46, 49-46) бившия шампион в полусредна категория Камару Усман в съботната вечер. Битката помежду им заслужи бонуса за "Двубой на вечерта"

След победата Дю Плеси заяви, че иска нов двубой с настоящия шампион на UFC Шон Стрикланд, когото вече е побеждавал два пъти в кариерата си.

„Отново съм в графата на победителите. Нека си върна колана“, каза Дю Плеси.

Въпреки загубата, Усман не планира да сложи край на забележителната си кариера. В интервюто си след мача той изрази недоволство от един от съдиите, дал резултат 50-45, както и от възможно бъркане в окото по време на битката. Усман не изключи следващият му двубой да бъде в категориите до 77 или до 84 килограма.

„Много рядко имам слаба вечер тук, но на всеки се случва от време на време и предполагам, че тази беше моята“, заяви Усман.

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