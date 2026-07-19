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Мирослав Живков: Успехът е огромен! Отиваме на световното!

  • 19 юли 2026 | 01:03
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Селекционерът на националния отбор на България за юноши 18 години Мирослав Живков не можеше да скрие емоциите си от радост след спечелените бронзови медали. Българите станаха трети на Стария континент след триумф с 3:0 над Италия. Това е пореден медал за треньора.

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"Момчетата ни направиха подвиг – възкликна Живков пред официалния сайт на БФВолейбол. - Ние се събрахме за първи път в началото на годината. Спечелихме първата европейска квалификация, после Балканиадата, а сега сме трети в Европа! И вече мислим за световното първенство догодина! Мога само да поздравя всички тези състезатели, които се превърнаха в отбор, станаха приятели и вече мислят като един! Това е най-важното, за да се постигне успех. Нашата група беше много по-трудна от другата. Победихме Франция за старт, а после загубихме от Германия и Испания. Калявахме се с всяка минута. След двубоите казвах на отбора да мислят за следващия съперник, да се концентрират. Не е лесно за две седмици за изиграеш девет мача."

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Можеше ли повече? "Не искам да бъда максималист и да поставям отбора ми под ненужно напрежение – продължи Живков. - Видимо е, че във финалната четворка бяха отбори с равностойни качества. Всеки можеше да победи всеки. Можехме да победим Полша, но не можем да кажем, че и те не заслужаваха победата. Важното е, че срещу Италия показахме всичко, на което сме способни. Някои говорят колко силна ни била блокадата. Така е. Но това е част от много тактика, която момчетата отработиха в тренировъчния процес и мачовете. Винаги съм казвал, че моята цел е да градя състезатели за първия отбор на България. Във всеки от сегашния ми отбор виждам такива. От тях зависи как ще продължат с развитието си. Изключително сериозни са и нямам съмнения, че ще успеят. Българският волейбол е раждал, ражда и продължава да ражда таланти."

Треньорът благодари специално на Тервел Замфиров, Емил Кременлиев и Ивелин Попов за изпратените надъхващи клипове преди началото на мача.

Снимка: CEV.EU

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