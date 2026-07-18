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Отиде си легендата Димитър Сахаников - Зуко

  • 18 юли 2026 | 18:36
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Отиде си легендата Димитър Сахаников - Зуко

Българският баскетбол загуби още една от легендите си. Една от емблематичните фигури на играта у нас Димитър Сахаников - Зуко е напуснал този свят на 83-годишна възраст след кратко боледуване.

Роден на 16 септември 1942 г. в Пловдив, Димитър Сахаников се превръща в един от най-добрите български баскетболисти на своето време. Във визитката му блестят безброй отличия, сред които 7 шампионски титли. Оставя ярка диря с отборите на Марица Пловдив, Академик София, Армеец и ВИФ. Вдигна златото у нас през 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 и 1975 г.

Част от националния отбор на България на Олимпиадата в Мексико през 1968 г., както и на Световната Купа през 1966 г., където тимът ни финишира в Топ 4.

Бивш селекционер на женския национален отбор на страната ни през 1980 г., като тогава е на пейката по време на Европейското първенство в Баня Лука. Бивш наставник на мъжкия и женския състав на Академик. Работи в школата на клуба. Треньорството и зненията му за играта са оценени още в Кувейт и Катар.

Димитър Сахаников – Зуко си отиде, но остава завинаги част от историята на българския баскетбол. Паметта за него ще живее във всеки, който е имал щастието да го познава, да играе с него или да се учи от него.

Екипът на БФБаскетбол изказва съболезнования на семейството и близките на Димитър Сахаников - Зуко!

Поклон пред светлата му памет!

Снимка: BGbasket.com

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