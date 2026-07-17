Треньорският щаб и капитанът на Берое преподписаха договорите си

Треньорският щаб и капитанът на мъжкия баскетболен Берое преподписаха своите договори и ще останат в клуба и през настоящия сезон в Националната баскетболна лига. Това съобщиха старозагорци на своята официална страница.

Начело на треньорският щаб ще продължи да бъде Даниел Клечков, а негови помощници остават Николай Колев и Владимир Георгиев. Капитанът на отбора Милен Захариев също ще продължи с екипа на Берое.

Общо 14 отбора подадоха заявки за участие в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ) през сезон 2026/2027. В първия кръг Берое е гост на пловдивския Академик Академик Бултекс 99.

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