Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Треньорският щаб и капитанът на Берое преподписаха договорите си

Треньорският щаб и капитанът на Берое преподписаха договорите си

  • 17 юли 2026 | 14:44
  • 664
  • 0
Треньорският щаб и капитанът на Берое преподписаха договорите си

Треньорският щаб и капитанът на мъжкия баскетболен Берое преподписаха своите договори и ще останат в клуба и през настоящия сезон в Националната баскетболна лига. Това съобщиха старозагорци на своята официална страница.

Начело на треньорският щаб ще продължи да бъде Даниел Клечков, а негови помощници остават Николай Колев и Владимир Георгиев. Капитанът на отбора Милен Захариев също ще продължи с екипа на Берое.

Общо 14 отбора подадоха заявки за участие в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ) през сезон 2026/2027. В първия кръг Берое е гост на пловдивския Академик Академик Бултекс 99.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Националката Илияна Георгиева смени клуба в Италия

Националката Илияна Георгиева смени клуба в Италия

  • 17 юли 2026 | 14:19
  • 373
  • 0
Леброн Джеймс за следващата стъпка в кариерата: Ще бъде забавно...

Леброн Джеймс за следващата стъпка в кариерата: Ще бъде забавно...

  • 17 юли 2026 | 04:18
  • 2375
  • 0
Любомир Минчев: Благоприятен жребий за нас

Любомир Минчев: Благоприятен жребий за нас

  • 16 юли 2026 | 20:48
  • 1526
  • 0
Още един български национал ще се подвизава в Евролигата

Още един български национал ще се подвизава в Евролигата

  • 16 юли 2026 | 17:59
  • 6590
  • 3
Веселин Веселинов пред Sportal.bg - за ЕвроБаскет, участието на Балкан в ЕвроКъп и колежанския баскетбол

Веселин Веселинов пред Sportal.bg - за ЕвроБаскет, участието на Балкан в ЕвроКъп и колежанския баскетбол

  • 16 юли 2026 | 17:32
  • 5234
  • 1
Олимпиакос близо до нов договор с Тайлър Дорси

Олимпиакос близо до нов договор с Тайлър Дорси

  • 16 юли 2026 | 14:19
  • 583
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

  • 17 юли 2026 | 12:57
  • 43632
  • 135
Крушарски начерта апокалипсис, трибуните може и да паднат - заяви: Вкарвам Рилски спортист в "А" група

Крушарски начерта апокалипсис, трибуните може и да паднат - заяви: Вкарвам Рилски спортист в "А" група

  • 17 юли 2026 | 15:26
  • 7603
  • 2
Ударно начало на уикенда в Белгия за Никола Цолов

Ударно начало на уикенда в Белгия за Никола Цолов

  • 17 юли 2026 | 12:51
  • 19502
  • 7
Левски пуска билетите за Университатя, за сектор "А" няма (ето колко струват и как могат да се купят)

Левски пуска билетите за Университатя, за сектор "А" няма (ето колко струват и как могат да се купят)

  • 17 юли 2026 | 10:55
  • 18158
  • 47
ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

  • 17 юли 2026 | 09:46
  • 34697
  • 74
Левски с нова оферта към испанец, "сините" трябва да счупят трансферния си рекорд

Левски с нова оферта към испанец, "сините" трябва да счупят трансферния си рекорд

  • 17 юли 2026 | 10:39
  • 22016
  • 9