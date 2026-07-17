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  3. Националката Илияна Георгиева смени клуба в Италия

Националката Илияна Георгиева смени клуба в Италия

  • 17 юли 2026 | 14:19
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Националката Илияна Георгиева смени клуба в Италия

Баскетболната националка на България Илияна Георгиева ще продължи да се състезава в първенството на Италия.

Българката вече има нов клуб и от есента ще носи екипа на участника в Серия "А" Алама Сан Мартино.

През предходната кампания 186-сантиметровата състезателка бе част от

състава на друг състав от Серия "А" - Батипаля. За него през сезон

2025/2026 тя записва средно по 6,5 точки и 5,5 борби в общо 13 мача.

Преди това Илияна Георгиева игра и за Фаенца.

В кариерата си Георгиева е защитавала цветовете още на Ливорно и

Стела Адзура на Апенините. На родна земя се изявява с екипите на Черно море Одесос и Септември 97.

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