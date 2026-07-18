България (U20) ще играе за седмото място на Европейското първенство, Дивизия Б

Националният отбор на България по баскетбол за младежи до 20 години ще играе за седмото място на Европейското първенство, Дивизия Б, в Словакия.

В “Гопас Арена”, в Братислава, тимът на Тодор Тодоров отстъпи на Люксембург със 71:85 в първия си мач от тези за разпределение на позициите от пета до осма в крайното класиране.

Станислав Хинков бе най-добър за България с 18 точки, Теодор Трифонов добави 15 и 5 борби.

Утре (19 юли) България ще излезе срещу загубилия от двойката Ирландия/Унгария в двубоя за седмо-осмо място на Европейското първенство.

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