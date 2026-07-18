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Баскетболистите до 16 години с победа в контролите

  • 18 юли 2026 | 08:38
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Баскетболистите до 16 години с победа в контролите

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години постигна първа победа в контролите от подготовката си преди Европейското първенство в дивизия "В" в Република Северна Македония.

Тимът на селекционера Божидар Гьорев се наложи над Северна Македония с 65:64 в третата си проверка, играна в зала "Свети Георги" в София.

Българите тренират усилено за Европейското първенство, което ще се проведе от 6 до 15 август.

Съперници на националите в група "C" ще бъдат отборите на Швеция, Норвегия, Финландия, Босна и Херцеговина и Люксембург.

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