Кристиан Михайлов: Нивото на професионализъм не достатъчно

В епизод 101 на Volleyball Explained Podcast със старши треньора на елитния японски клуб Аранмаре Кристиан Михайлов обсъдихме представянето на дамския национален отбор в Лигата на нациите:
Приключенията на Кристиан в Страната на Изгряващото слънце
Възможно ли е изпадането от VNL да има терапевтичен (пречистващ) ефект?
Българин ще е старши треньор на отбор от елита в Япония
Подходът на старши треньора Марчело Абонданца и особеностите в комуникацията с новите поколения
Селекционният процес - има ли нещо гнило в България?
Един път е нито един път, два е случайност, три е система - защо твърде много състезателки в идеална спортна възраст не играят за България, а почти 42-годишната Мая Огненович го прави за сръбската репрезентация?
България изпадна от Лигата на нациите, но има три волейболистки в Топ 10
Какво е нивото на организация в националните отбори и управляват ли се мъжете и жените като от две различни федерации?
Технически и тактически странности - управление на отбора, дава ли се достатъчен шанс за изява на волейболистки, които са се включили силно в предходни двубои?
Калина Венева и Дарина Нанева - не трябваше ли да бъдат с връстничките си на европейското първенство за девойки до 18 години?Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google