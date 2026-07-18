Кристиан Михайлов: Нивото на професионализъм не достатъчно

В епизод 101 на Volleyball Explained Podcast със старши треньора на елитния японски клуб Аранмаре Кристиан Михайлов обсъдихме представянето на дамския национален отбор в Лигата на нациите:

Приключенията на Кристиан в Страната на Изгряващото слънце

Възможно ли е изпадането от VNL да има терапевтичен (пречистващ) ефект?

Българин ще е старши треньор на отбор от елита в Япония

Подходът на старши треньора Марчело Абонданца и особеностите в комуникацията с новите поколения

Селекционният процес - има ли нещо гнило в България?

Един път е нито един път, два е случайност, три е система - защо твърде много състезателки в идеална спортна възраст не играят за България, а почти 42-годишната Мая Огненович го прави за сръбската репрезентация?

България изпадна от Лигата на нациите, но има три волейболистки в Топ 10

Какво е нивото на организация в националните отбори и управляват ли се мъжете и жените като от две различни федерации?

Технически и тактически странности - управление на отбора, дава ли се достатъчен шанс за изява на волейболистки, които са се включили силно в предходни двубои?

Калина Венева и Дарина Нанева - не трябваше ли да бъдат с връстничките си на европейското първенство за девойки до 18 години?

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