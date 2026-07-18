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Бивш шампион получи нов съперник за UFC Белград

  • 18 юли 2026 | 16:25
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Бивш шампион получи нов съперник за UFC Белград

Ян Блахович остава в бойната карта на UFC в Белград. Полякът ще мери сили с изгряващ талант.

В четвъртък от UFC обявиха, че непобеденият боец Навахо Стърлинг ще се включи в последния момент, за да се изправи срещу бившия шампион Ян Блахович в подглавния двубой на галавечерта в Белград през август.

Първоначално Блахович (29-11-2) трябваше да се бие в реванш с Богдан Гусков, но по-рано тази седмица Гусков беше изтеглен от срещата, за да замени Халил Раунтри в главното събитие на UFC в Абу Даби този месец. Сега бившият шампион остава в картата, но ще се изправи срещу първия си неранкиран опонент от битката си с Никита Крилов през 2018 г.

Стърлинг (10-0) може и да не е в ранглистата, но се намира в изключителна серия, печелейки първите си пет двубоя в UFC. Възпитаникът на „Сити Кикбоксинг“ за последно победи Йон Куцелаба с нокаут във втория рунд на събитието UFC Вегас 119.

Междувременно Блахович е бивш шампион на UFC и KSW в полутежка категория. 43-годишният поляк, който е неизменна част от организацията повече от десетилетие, в момента се намира в най-лошия период от кариерата си, като няма победа в последните си четири двубоя. В последната си среща Блахович стигна до равенство с Богдан Гусков на UFC 323 през декември.

Галавечерта UFC Белград ще се проведе на 1 август в „Белград Арена“, а главното събитие ще бъде сблъсък в полусредна категория между Урош Медич и Даниел Родригес.

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