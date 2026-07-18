Боец на UFC отнесе дълго наказание заради допинг

Ветеранът в полутежка категория на UFC, Волкан Йоздемир, разкри в петък, че е получил 16-месечно наказание за нарушаване на антидопинговата политика на организацията.

Боецът използва профила си в Инстаграм, за да обясни случилото се, като подчерта, че вече е получил наказанието си и вината е изцяло негова. Към момента официалните лица на UFC не са обявили санкцията на Йоздемир, нито обстоятелствата около положителния му допинг тест.

„През февруари дадох положителна проба за ЕПО, след като последвах препоръките на здравен специалист“, написа Йоздемир. „Като спортист, аз съм отговорен за всичко, което приемам в тялото си. Направих грешка и поемам пълна отговорност за нея.“

„В края на 2025 г. се състезавах в Катар. Няколко дни по-късно с мен се свърза в Инстаграм здравен специалист, базиран в Швейцария. Той се представи като мой поддръжник и предложи да се срещнем. По време на първата ни среща той ми разказа за връзките си с влиятелни хора, за инвестиционни възможности в една от страните от Персийския залив и за потенциални перспективи за кариерата ми след оттеглянето от спорта. Спомена и възможността за спонсорство. Бях на 36 години и мислех за живота след спортната си кариера. Така че проявих интерес.“

След срещата с този човек Йоздемир преценил настоящото си положение в UFC докато се опитвал да се възстанови от операция. Тогава му било предложено забранено вещество, което да подпомогне възстановяването му.

„Възстановявах се от операция на глезена“, сподели Йоздемир. „Срещнахме се отново със здравния специалист. Разговорът пое в друга посока. Той вече не говореше за бизнес, а за моето възстановяване. Представи ми план, който според него щеше да ме върне в пикова физическа форма в рамките на два месеца.“

„Той ми показа вещество, което описа като безопасно и неоткриваемо. Беше подготвил флакон с ЕПО. Каза ми да не казвам на никого за това. Аз се съгласих. Поставих си първата инжекция същата вечер. Това беше мое решение. И това беше най-голямата грешка в живота ми.“

ЕПО (еритропоетин) е медикамент, широко използван в спортовете за издръжливост, тъй като увеличава производството на червени кръвни клетки. Това позволява на тялото да изпраща повече кислород към мускулите и повишава издръжливостта и представянето.

„Три дни по-късно екипът на Антидопинговата агенция в бойните спортове (КСАД) дойде в дома ми, за да проведе допинг тест“, продължи Йоздемир. „На 5 март бях информиран, че тестът ми е положителен. В този момент илюзията се разби и реалността ми се промени. Но в известен смисъл това беше и облекчение.“

„Реших да разкажа всичко на UFC. Сътрудничих незабавно. Направих същото и с КСАД. В крайна сметка получих 16-месечно наказание предвид моето съдействие и смекчаващите вината обстоятелства.“

„Признавам какво направих и поемам пълна отговорност. Всеки спортист е отговорен за това, което приема в тялото си. Споделям как се случи това, защото трябваше да разбера собствените си действия. И защото това, което се случи с мен, може да се случи и на други спортисти. Предадох спорта си, феновете си и в крайна сметка себе си. На всички, които ме подкрепяха – моето семейство, моите близки и моите привърженици, дълбоко се извинявам.“

Въпреки че Йоздемир не уточнява кога е започнало наказанието му, той със сигурност ще бъде извън октагона до някое време през 2027 г. след 16-месечното си отсъствие. Като неизменна част от ранглистата в лека тежка категория, Йоздемир се провали в единствения си опит да стане шампион, когато загуби от Даниел Кормие през 2018 г.

В по-скорошен план Йоздемир записа серия от 3 победи и 1 загуба, като единственото му поражение дойде след съдийско решение срещу настоящия шампион на UFC в полутежка категория Карлос Улберг.

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