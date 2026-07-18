Осем тенисистки в топ 50 - каква е тайната на Чехия

Тазгодишният финал при жените на „Уимбълдън“ бе забележителен с участието на две чехкини. Не само Линда Носкова и Каролина Мухова обаче оставиха своя отпечатък върху свещените тревни кортове, а и други техни сънароднички. Една след друга те получават едни и същи въпроси: Откъде идва магията на чешкия тенис? Как е възможно толкова много момичета да успяват? Какво правите по-различно?

Дали е традиция? Някаква система? Парите, които родителите инвестират в младите си дъщери? Или тяхната отдаденост, постоянна грижа и пътувания по всякакви турнири? Вероятно по малко от всичко. Но успехът не може да бъде купен. Нито пък се постига с носталгия, разговори или спомени за бивши шампиони.

Линда Носкова и Каролина Мухова принадлежат към различни поколения. Когато Каролина за първи път проби в топ 100 на ранглистата на ВТА, Линда все още играеше при по-младите девойки. Но има едно нещо, което ги обединява.

„Смирение, упорит труд и амбиция – това са ключовите фактори. Тогава може да забравите дали имате четирима души в екипа си, когато сте на 12 или 14 години. Но ако притежавате тези ценности наред с таланта си, тогава просто ще победите всеки“, казва чешкият треньор на млади таланти Ондржей Дохнал, който в миналото е помагал за развитието на играчи като Катержина Синякова.Универсална сила на характера

Последното десетилетие на „Уимбълдън“ наистина принадлежи на чешкия женски тенис. Не става въпрос само за шампионките Носкова, Барбора Крейчикова, Маркета Вондроушова или Петра Квитова. Списъкът с финалистки включва Мухова и Каролина Плишкова, докато Барбора Стрицова и Луцие Шафаржова са достигали до полуфиналите. Синякова от своя страна е многократна шампионка на двойки.

Всяка от споменатите тенисистки има своя уникална история; тя е отличителна по свой собствен начин. Не само по отношение на тениса, но и като личност.

Ако си спомните речите на победителките, една от тях се откроява – тази на Крейчикова, която преди две години на кортовете на „Уимбълдън“ отдаде почит на своя идол, треньор и бивша победителка в турнира Яна Новотна. Този път и двете финалистки изнесоха силни речи. Носкова благодари от сърце на майка си, а Мухова също показа класа.

„Често загубилите не могат да се справят с момента и предпочитат речта им да е кратка, за да не обидят някого. Те благодарят на екипа си и поздравяват опонентите си. Но речта на Каролина беше толкова силна, че вярвахте на всяка нейна дума. Тя отдаде почит на приятелката си и след това каза на света, че все още планира да спечели този трофей и да се върне още по-силна. Това също беше невероятна реклама за чешкия тенис като цяло“, отбелязва Дохнал, припомняйки си момента, в който сълзи напираха в очите на победената финалистка, а заслужени аплодисменти огласиха препълнената арена.Отдадени треньори зад кулисите

Чешкият женски тенис отново затвърди позициите си след турнира „Уимбълдън“. Той има две състезателки в топ 10 на света и цели осем в топ 50! Десет тенисистки достигнаха до основната схема на турнира от Големия шлем на трева. Чудо за толкова малка страна?

И така, каква точно е тази „чешка магия“, която позволява на малка държава в сърцето на Европа да се мери със, да речем, Съединените щати, които имат 30 пъти по-голямо население?

Когато Би Би Си попита тенис легендата Мартина Навратилова за това, тя не се поколеба с отговора си: „В Чехия навсякъде има клубове; всеки малък град има два, три или четири клей корта, а сега има и много повече добри треньори.“

Традиционният въпрос, който чешките тенисистки редовно получават след успешните си представяния, е разгледан по-подробно от главния треньор на една от водещите чешки тенис академии – тази, подкрепена не само с името си, но и от бившата номер едно в света Каролина Плишкова.

„Освен факта, че тук можете да намерите тенис корт в почти всяко малко селце, наблизо винаги има треньор, който може да научи на техника. Това е чешкият начин и това е, което липсва на тенис силите“, казва Дохнал.

Според него бижуто в короната на чешкия тенис е добрият треньор, който може да научи децата на правилните основи от ранна възраст, като същевременно поддържа дисциплината у бъдещите таланти.

„Въпреки че английската или австралийската федерация имат стотици пъти по-големи бюджети, а също и турнири от Големия шлем, където разменят „уайлд кард“ за талантливи играчи или са задължени да инвестират пари в развитието на младежите, това чешко ДНК е по-ценно. В нашата система все още имаме хора, които влагат сърце и душа“, добавя той.

Но той също така предупреждава: „Тези тенис треньори, невидими за мнозина, които работят за 500 (чешки крони) на час или по-малко, вършат работата си – в сравнение с, да речем, фитнес треньори и други модерни спортни професии – за по-малко, отколкото заслужават, и те постепенно започват да изчезват.“

Във Франция, Германия, Великобритания и други по-известни страни тенисистите може и да не се справят зле и в системата да се вливат повече пари, но те се борят с основния проблем: качествени човешки ресурси.

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